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Alliance के अंदर सोहेल खान ने खोला बचपन का वो खौफनाक राज, जिसे सुनकर सलीम खान भी रह गए थे दंग!

Sohail Khan Video: प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो 'द अलायंस' में सोहेल खान ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सबसे काला राज खोला है. एक्टर ने बताया कि, बचपन में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो चुके हैं और सालों तक इस दर्द को उन्होंने अपने सीने में दफन करके रखा था.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 16, 2026 7:33 PM IST
Alliance के अंदर सोहेल खान ने खोला बचपन का वो खौफनाक राज, जिसे सुनकर सलीम खान भी रह गए थे दंग!

सोहेल खान ने खोला अपनी जिंदगी सबसे काला राज!

Sohail Khan Reveals Painful Childhood Trauma: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'द अनायंस' ( The Alliance) में अक्सर कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें और सीक्रेट्स का शेयर करते नजर आते हैं. लेकिन इस बार शो में ऐसा एक राज खुला, जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है. आमतौर पर हंसते-मुस्कुराते दिखने वाले सोहेल खान (Sohail Khan) ने शो में अपनी पर्सनल लाइफ का एक ऐसा डरावना सच बयां किया, जिसे उन्होंने सालों तक उन्होंने अपने सीने में दफन करके रखा था. सोहेल ने कैमरे के सामने पहली बार माना कि बचपन में वो यौन शोषण (Sexual Harassment) का शिकार हुए थे.

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सालों तक सीने में दफन रखा था ये राज

दरअसल, रियलिटी शो 'द अलायंस' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोहेल खान (Sohail Khan Video) अपने साथ बचपन में हुई इस डरावनी घटना का खुलासा करते नजर आ रहे हैं. शो में जब कंटेस्टेंट्स आपस में 'बुलिंग' पर बात कर रहे थे, तब सोहेल खुद को रोक नहीं पाए और इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के राज का खुलासा किया. क्लिप में एक्टर को कहते हुए साफ-साफ सुना जा सकता है कि, 'यह मेरे साथ भी हुआ है. सच तो यह है कि जब मैं छोटा था, तब किसी ने मेरा Sexually Harass किया था. मैंने इस भयानक सच को सालों तक अपने अंदर छुपाए रखा.'

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कैसा था पिता सलीम खान का रिएक्शन?

सोहेल खान ने आगे बताया कि, बचपन के उस खौफ और सदमे को वो अकेले ही सहते रहे. उन्होंने कहा, 'जब मैं बड़ा हुआ, तब जाकर हिम्मत जुटा पाया और पिता सलीम खान को सब कुछ सच-सच बताया. मैंने उनसे कहा- 'डैडी, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था' यह सुनकर सलीम खान भी हैरान रह गए थे. उन्होंने सोहेल से पूछा, 'तुमने इतने साल तक यह बात सबसे क्यों छुपा कर रखी?' इस पर सोहेल ने कहा, 'मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही थी. हालांकि मैं जानता था कि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी एक अजीब सा डर और शर्म थी, जिसने मुझे चुप रखा.'

शो में एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ केमिस्ट्री

आपको बता दें कि, सोहेल खान इस शो में वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर आए हैं. दिलचस्प बात यह है कि शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी बतौर कंटेस्टेंट मौजूद हैं. तलाक के बाद भी दोनों के बीच की बॉन्डिंग कमाल की है, सोहेल ने बताया कि उनके दोनों बेटे फिलहाल उन्हीं के साथ रहते हैं. सीमा हफ्ते में तीन बार उनके घर आती हैं और उनके पास आज भी घर की चाबी है. शो के अंदर दोनों भले ही एक-दूसरे के खिलाफ खेल रहे हों, लेकिन सीमा लगातार सोहेल को सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें शो में अपना एकमात्र मददगार मानती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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