सीमा सजदेह से तलाक पर Sohail Khan ने खुद को क्यों ठहराया जिम्मेदार? अलग होने के 4 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

The Alliance: बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'द अलायंस' में नजर आ रहे हैं. इसी बीच शो में उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह की एंट्री हुई है. सीमा को देखकर सोहेल ने पहली बार अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है.

तलाक पर पहली बार सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी

Sohail Khan On Divorce With Seema Sajdeh: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम हो रहा नया और अनोखा डेली रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. 'बिग बॉस' (Bigg Boss) जैसे ड्रामा और कड़े टास्क के साथ-साथ कूटनीति, रणनीति और माइंड गेम्स का शानदार मिक्सर इस शो में देखने को मिल रहा है. लेकिन शो में अब जो देखने को मिला वो काफी हैरान और खुश कर देने वाला है. दरअसल, सालों पहले एक-दूसरे से अलग हो चुके सोहेल खान और सीमा सजदेह (Seema Sajdeh) एक बार फिर एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. दोनों 'द अलायंस' (The Alliance) में नजर आने वाले हैं. लेकिन ट्विस्ट यह है कि, शो में एंट्री करते ही सोहेल खान (Sohail Khan) ने नेशनल टीवी पर सीमा संग अपने तलाक को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों की आंखें नम कर दीं, बल्कि इंटरनेट पर भी तहलका मचा दिया है.

नेशनल टीवी पर सोहेल का बड़ा कुबूलनामा

शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें 'अलायंस' के होस्ट कुणाल खेमू वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर सीमा सजदेह का वेलकम करते हैं. इसके बाद वह सोहेल से पूछते हैं कि सीमा को शो में देखकर उन्हें कैसा लग रहा है? इस पर सोहेल खान ने बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया, 'बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने इस खूबसूरत महिला के साथ अपनी जिंदगी के 25 साल बिताए हैं. आज मैं नेशनल टेलीविजन पर यह बात कबूल करना चाहता हूं कि अगर हमारे रिश्ते में कोई भी गलतियां हुईं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेता हूं.'

Sohail Khan meeting his ex-wife Seema on national TV and immediately saying :- I've lived with this beautiful lady for 25 years... I take the onus for the responsibility. True strength is owning your mistakes without making a single excuse. pic.twitter.com/SdD37BL8I4 — ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) July 9, 2026

सीमा ने खोला राज

सोहेल की यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स ने तालियां बजानी शुरू कर दीं, जबकि सीमा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गईं.

शो में आने से पहले सीमा सजदेह ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें जब उनसे शो में सोहेल का साथ आने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ किया कि शो में उनका एक साथ आना कोई अचानक हुआ सरप्राइज नहीं था. दोनों को पहले से पता था कि वे इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि शो में दोनों के बीच कैसा तालमेल दिखेगा, तो सीमा ने मजाक करते हुए कहा, 'उम्मीद है कि हम एक 'अलायंस' में ही रहेंगे. चाहे हमें पसंद हो या न हो, हम एक अलायंस में हैं, तो हैं.'

सोहेल ने सीमा को दी थी खास सलाह

इंटरव्यू के दौरान सीमा ने यह भी बताया था कि, शो में आने से पहले सोहेल ने उन्हें क्या सलाह दी थी. सीमा ने हंसते हुए कहा, 'फायदा यह था कि जब सोहेल शो से बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम जैसी हो वैसी ही रहना और किसी से दबना मत.' मैंने उनसे कहा था, 'मुझे दबने की जरूरत ही नहीं है, वहां तुम जो हो!' साथ ही सीमा ने यह भी बताया कि, उनके छोटे बेटे योहान ने उन दोनों को इस रियलिटी शो में आने के लिए राजी करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है.

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सोहेल और सीमा की शादी से तलाक तक का सफर

आपको बता दें कि सोहेल और सीमा ने साल 1998 में घर से भागकर शादी की थी. दिलचस्प बात यह है कि सीमा की शादी बिजनेसमैन विक्रम आहूजा से होने वाली थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोहेल का हाथ थाम लिया था. हालांकि, शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए. साल 2020 में नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में लोगों को पता चला कि दोनों अलग रह रहे हैं. शो के दूसरे सीजन तक दोनों का ऑफिशियल तलाक हो चुका था. खास बात यह है कि, तलाक के बाद भी दोनों अपने दो बेटों, निर्वाण और योहान की मिलकर परवरिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा अब वापस बिजनेसमैन विक्रम आहूजा को डेट कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…