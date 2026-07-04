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Alliance में एंट्री लेते ही Sohail Khan ने दिखाया असली 'दबंग' अंदाज, खुलेआम दी चेतावनी; कहा- 'उंगली की तो...'

Amazon Prime Video के नए शो Alliance में बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर Sohail Khan की एंट्री हो चुकी है. हालांकि, एक्टर ने शो में कदम रखते ही बाकी कंटेस्टेंट्स को ऐसी चेतावनी दे डाली, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 4, 2026 6:30 PM IST
Alliance में एंट्री लेते ही Sohail Khan ने दिखाया असली 'दबंग' अंदाज, खुलेआम दी चेतावनी; कहा- 'उंगली की तो...'

'अलायंस' में कदम रखते ही सोहेल खान ने लगाई कंटेस्टेंट्स की क्लास

Alliance: बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान (Sohail Khan) एक्टिंग और डायरेटिंग के बाद अब एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं, जहां वो अपनी लाइफ का पहला और सबसे बड़ा जुआ खेलते नजर आएंगे. दरअसल, सोहेल रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) में कदम रख चुके हैं, लेकिन शो में एंट्री मारते ही उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को ऐसी खुली चेतावनी दे दी है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. आमतौर पर शांत और रिजर्व रहने वाले सोहेल खान ने साफ-साफ कह दिया है 'मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना.' आइए जानते हैं कि आखिर सोहेल खान ने ऐसा क्यों और किसके लिए कहा है.

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Sohail Khan ने कंटेस्टेंट्स को दी खुली चेतावनी

दरअसल, अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाले रियलिटी शो 'अलायंस' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें सोहेल खान की एंट्री दिखाई गई है. क्लिप एक्टर को कहते हुए साफ-साफ सुना जा सकता है कि, 'लोगों को लगता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूं और अपने आप में मस्त रहता हूं, लेकिन मेरे साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो सोहेल खान जाग जाएगा!.' उन्होंने आगे कहा कि, यह शो उन्हें दुनिया के सामने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाने का मौका देगा. 'फिल्म 'मैं और मिसेज खन्ना' के एक्टर ने कहा, 'जब आप इस शो को देखेंगे, तो आपको असली सोहेल खान नजर आएगा.'

Sohail Khan ने पर्सनल लाइफ पर खुलकर की बात

बता दें कि, सोहेल खान ने अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ावों पर भी खुलकर बात की और कहा, 'मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उन चीजों को लेकर रोना रोना पसंद नहीं है. मैं बस आगे बढ़ने में यकीन रखता हूं.' सोहेल ने यह भी माना कि, उनके करियर का यह पहला रियलिटी शो है, जिसने उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया है. हालांकि, शो में जाने से पहले सोहेल ने एक ईमानदारी से भरी बात भी कुबूल की. उन्होंने कहा कि उन्हें चालें चलना या लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं आता, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं वो पहले ही हफ्ते में शो से बाहर न हो जाएं.


सोहेल ने अपना डर शेयर करते हुए कहा, 'मैं सच कहूं तो ज्यादा सोचता नहीं हूं, जो मेरे दिल में सच होता है, वही करता हूं. मेरा बस एक ही छोटा सा डर है कि मुझे झूठ बोलना, माइंड गेम्स खेलना या मैनिपुलेशन करना नहीं आता. मुझे लगता है कि मैं पहले हफ्ते ही आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा और सच्चा रहूंगा और कोई भी मुझे आसानी से टारगेट कर सकता है.'

कहां देख सकते हैं 'अलायंस'?

आपको बता दें कि, 'अलायंस' अमेजन प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो हैं, जो 26 जून 2026 से शुरू हुआ है. इस नए गेमिंस रियलिटी शो को एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. इस में 16 मशहूर जोड़िया शामिल हैं, जो 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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