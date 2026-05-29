Raakh OTT Release Date: सोनाली बेंद्रे-अली फजल की 'राख' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देख सकेंगे सस्पेंस-क्राइम से लबालब ये सीरीज

Raakh OTT Release: सोनाली बेंद्रे और अली फजल जल्द ही अपनी नई वेब सीरीज 'राख' के जरिए फैंस को सस्पेंस और थ्रिलर का जबरदस्त डोज देने वाले हैं. उनकी इस सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ चुकी है.

कब और कहां रिलीज होगी 'राख' वेब सीरीज?

Raakh OTT Release Date: थ्रिलर जॉनर के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है! क्योंकि, जल्द ही सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) और मिर्जापुर के गुड्डू भईया यानी अली फजल (Ali Fazal) पर्दे पर एक ऐसी खूंखार इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी. इस सीरीज का नाम 'राख' (Raakh) है जिसका हाल ही में का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसके बाद से ही फैंस के बीच इस वेब सीरीज को लेकर काफी बज बना हुआ था. वहीं अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, तो चलिए जानते हैं सोनाली और अली की सस्पेंस और क्राइम से लबालब ये सीरीज कब और कहां रिलीज (Raakh When And Which OTT Plateform Release) होगी.

क्या है Raakh की कहानी?

सोनाली बेंद्रे और अली फजल की 'राख' की कहानी दो बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के इर्द-गिर्द बुनी गई है. ये आसान सा दिखने वाला केस अंदर से इतना सस्पेंस वाला है कि, इससे पूरा शहर हिल जाता है और एक हंसता- खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है. जैसे-जैसे केस की जांच आगे बढ़ती है, कहानी में नैतिकता, न्याय, हिंसा और मानसिक दर्द के कई पहलू सामने आते हैं. सीरीज में अली फजल एक बेहद जुनूनी पुलिस ऑफिसर के किरदार में जांच को आगे बढ़ाते दिखेंगे, वहीं सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर भी इस सीरीज में बेहद अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

क्या है सीरीज का असली सस्पेंस?

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रोसित रॉय के डायरेक्शन में बनीं सोनाली बेंद्रे और अली फजल स्टारर 'राख' की कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक रहस्यमयी तरीके से दो गायब बच्चों के बारे में कुछ सच पता चलता है. अब वो क्या है और क्या वो इस केस को सुलझा पाएगा? यही इस सीरीज का असली सस्पेंस है.

OTT पर कब और कहां देख सकते हैं 'राख'?

सोनाली बेंद्रे और अली फजल स्टारर यह धमाकेदार थ्रिलर सीरीज 12 जून 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो (amazon prime video) पर स्ट्रीम (Raakh OTT Release Date) होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस सीरीज में खासतौर पर इंसानी फितरत के काले पन्नों, मानसिक आघात, सही-गलत की उलझनों और इंसाफ के धुंधले रास्तों को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…