Annabelle Sethupathy: Vijay Sethupathi संग Taapsee Pannu ने दिखाया हॉरर-कॉमेडी फिल्म का धांसू फर्स्ट लुक

Vijay Sethupathi and Taapsee Pannu starrer Movie Annabelle Sethupathy Official First Look Posters: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ‘मास्टर’ फेम तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म एनाबेल सेतुपति (Annabelle Sethupathy) को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म को मेकर्स कोविड-19 के कहर के बीच थियेटर्स पर नहीं बल्कि सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने वाले हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। अब निर्माताओं ने आधिकारिक रुप में तापसी पन्नू और विजय सेतुपति स्टाटरर इस फिल्म का धमाकेदार फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। Also Read - Annabelle Sethupathy: रिलीज से पहले लीक हुए Taapsee Pannu और Vijay Sethupathi के फर्स्ट लुक !!

बॉलीवुड फिल्म स्टार तापसी पन्नू और विजय सेतुपति ने इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिए हैं। अदाकारा ने ये पोस्टर्स रिलीज करते हुए लिखा है, ‘क्योंकि कभी-कभी एक जिंदगी सब कुछ देखने के लिए काफी नहीं होती।’ तापसी पन्नू और विजय सेतुपति की अपकमिंग इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स आप यहां देख सकते हैं।

विजय सेतुपति और तापसी पन्नू स्टारर ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 17 सितंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम की जाने वाली है। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, यानी 5 भाषाओं में स्ट्रीम किया जा रहा है। हिंदी में रिलीज होने वाली इस फिल्म का टाइटल ‘ऐनाबेल राठौर’ है। इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 1 महीने में ही पूरी की गई थी। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के उदयपुर में की गई है। इस फिल्म के इस फर्स्ट लुक से पहले ही तापसी पन्नू और विजय सेतुपति के दमदार लुक्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसमें दोनों सितारों का लुक लोगों का ध्यान खींच रहा था।

विजय सेतुपति का पहला हिंदी प्रोजेक्ट बनेगा ऐनाबेल राठौर

मास्टर के भवानी उर्फ विजय सेतुपति का क्रेज लोगों के दिलो-दिमाग में सांतवें आसमान पर है। इस फिल्म के बाद से ही फिल्म स्टार विजय सेतुपति की फैन फॉलोइंग हिंदी बेल्ट में भी देखी जा रही है। मास्टर के बाद फिल्म स्टार विजय सेतुपति कई हिंदी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में है। वो विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म मुंबई कर में भी नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले विजय सेतुपति की हिंदी दर्शकों के बीच एंट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म ऐनाबेल राठौर से हो रही है। तो क्या आप विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।