Hrithik Roshan की वेब सीरीज The Night Manager रीमेक में हुई इस साउथ फिल्म अदाकारा की एंट्री?

This South actress to star with Hrithik Roshan in The Night Manager Remake web series: अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान के साथ-साथ अब बॉलीवुड फिल्म स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी डिजिटल डेब्यू की तैयारी में है। रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म स्टार ब्रिटिश वेब सीरीज द नाइट मैनेजर (The Night Manager) के हिंदी रीमेक के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री करेंगे। इस वेब शो के साथ ऋतिक रोशन का बिग ओटीटी डेब्यू होने वाला है। जिसे मेकर्स डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम करने की तैयारी में हैं। इस बीच रिपोर्ट्स हैं कि इस वेब शो के लिए ऋतिक रोशन के अपोजिट साउथ की एक खूबसूरत एक्ट्रेस के नाम को फाइनल किया गया है। Also Read - Hrithik Roshan ने Kiara Advani से पूछा पर्सनल सवाल, Sussanne Khan को लगेगी मिर्ची

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तेलुगु फिल्म अदाकार नाभा नतेश (Nabha Natesh) ऋतिक रोशन के अपोजिट नजर आ सकती हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो साउथ फिल्म अदाकारा नाभा नतेश का ये बिग ओटीटी डेब्यू होगा। इसके साथ ही अदाकारा की एंट्री हिंदी सिने मार्केट में भी हो सकती है। नाभा नतेश आई स्मार्ट शंकर और डिस्को राजा जैसी हिट फिल्में दे चुकी हैं। साउथ सिने जगत में एक्ट्रेस की भारी फैन फॉलोइंग हैं। अब अगर एक्ट्रेस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं तो वो ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन के अपोजिट काम कर लीडिंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आ सकती हैं।

View this post on Instagram A post shared by Nabha Natesh (@nabhanatesh)

बता दें कि ऋतिक रोशन के इस प्रोजेक्ट को लेकर बीते काफी दिनों से चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बीच में रिपोर्ट्स सामने आई थी कि ऋतिक रोशन ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला ले लिया है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो ऋतिक रोशन की ये वेब सीरीज प्लानिंग स्टेज से आगे बढ़कर कास्टिंग स्टेज तक जा पहुंची है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के इस वेब शो में कौन-कौन से सितारे शामिल होते हैं।