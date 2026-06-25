South Film: इस तेलुगु फिल्म ने OTT पर रचा इतिहास, हॉलीवुड की मेगा-बजट फिल्मों को चटाई धूल

थिएटर्स में फ्लॉप होने के बाद इस तेलुगु फिल्म ने ओटीटी पर हॉलीवुड की 'माइकल' और 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' को पछाड़कर इतिहास रच दिया है. प्राइम वीडियो पर यह सबसे महंगी रेंटल फिल्म बन गई है.

तेलुगु फिल्म का जलवा

साउथ सिनेमा का जादू जब चलता है, तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड बिखर जाते हैं. इस बार यह करिश्मा ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला है. रणवीर सिंह की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज 'धुरंधर' से रातों-रात ग्लोबल सेंसेशन बनने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस सारा अर्जुन की नई तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' ने डिजिटल वर्ल्ड में वो कारनामा कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद खुद मेकर्स को भी नहीं थी. इस फिल्म ने हॉलीवुड की अरबों रुपये कमाने वाली दो सबसे बड़ी फिल्मों को पछाड़कर नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है.

बनी सबसे महंगी रेंटल फिल्म

अमेजन प्राइम वीडियो के लेटेस्ट चार्ट्स के मुताबिक, 'यूफोरिया' इस समय प्लेटफॉर्म पर रेंट पर देखी जाने वाली सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है. खास बात यह है कि इस रेंटल रेस में इसने हॉलीवुड की महा-बजट फिल्मों 'माइकल' और 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' को भी पीछे छोड़ दिया है. इस समय ये तीनों ही फिल्में प्राइम वीडियो पर रेंटल स्टोर में मौजूद हैं, लेकिन भारतीय दर्शकों के बीच 'यूफोरिया' को देखने की दीवानगी इस कदर बढ़ी है कि इसने हॉलीवुड के दिग्गजों को धूल चटा दी है. इस ऐतिहासिक कामयाबी से फिल्म के डायरेक्टर गुनाशेखर और उनकी पूरी टीम बेहद खुश हैं.

ओटीटी पर बना ब्लॉकबस्टर

इस फिल्म की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी किस्मत का यू-टर्न है. जब 'यूफोरिया' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब दर्शकों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते ही इस मल्टीस्टारर फिल्म को एक नया जीवन मिल गया है. फिल्म में सारा अर्जुन के अलावा भूमिका, विग्नेश गविरेड्डी, लिखिता यालामंचली, नास्सर, रोहित, कलपलथा और वासुदेव मेनन जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया है. फिल्म का दमदार म्यूजिक काल भैरव ने कंपोज किया है, जबकि नीलिमा गुना और युक्ता गुना ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है.

सारा अर्जुन का सक्सेस कनेक्शन

फिल्म की लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन के लिए यह समय बेहद शानदार है. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही 'धुरंधर' जैसी ऐतिहासिक फिल्म सीरीज का हिस्सा बनकर सबको चौंका दिया था. आपको बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के लीड रोल वाली इस फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी. जहां 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड लगभग 1400 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, वहीं इसके दूसरे पार्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1850 करोड़ रुपये की छप्परफाड़ कमाई की थी. कुल 3250 करोड़ की इस सीरीज की सफलता का फायदा अब सारा की इस तेलुगु फिल्म को ओटीटी पर मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.