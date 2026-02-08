साउथ की इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख दिमाग हो जाएगा सुन्न, IMDb से मिली बेहतरीन रेटिंग, इस ओटीटी पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी. साउथ की इस फिल्म को IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है. वहीं इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

बॉलीवुड से ज्यादा अब लोगों में साउथ की फिल्मों का खुमार चढ़ गया है. क्राइम सस्पेंस जैसी फिल्में हो या रोमांटिक स्टोरी, साउथ में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसका क्लाइमैक्स देख आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. बॉलीवुड फिल्मों में हम अक्सर बड़े सितारों की फिल्मों के पीछे भागते हैं. लेकिन ये फिल्म एकदम जबरदस्त है. ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर इस फिल्म ने तहलका मचा रखा है. इस तेलुगू सोशल ड्रामा का नाम है 'ढंडोरा' (Dhandora). अगर आप बॉलीवुड के 'धड़क' जैसी फिल्मों को पसंद करते हैं तो 'ढंडोरा' आपकी रूह को झकझोरने के लिए तैयार है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी हमें साल 2004 के उस दौर में ले जाती है, जहां ग्रामीण इलाकों में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं. यह फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के उस बदसूरत चेहरे का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. फिल्म में है शिवाजी, जो एक ऊंची जाति का रसूखदार जमींदार है. कहानी में मोड़ तब आता है जब शिवाजी की बेटी सुजाता को रवि नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है, जो नीची जाति से ताल्लुक रखता है. जब यह बात शिवाजी के कानों तक जाती है, तो वह एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देता है. फिल्म का दूसरा हिस्सा इतने ट्विस्ट्स से भरा है कि आप पलक झपकाना भूल जाएंगे.

सीन देख कांप जाएगी रूह

फिल्म की शुरुआत में ही एक रूह कंपा देने वाला सीन है, जहां एक बुजुर्ग महिला के शव को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा जा रहा है. बाद में पता चलता है कि जिस रास्ते से अर्थी निकलनी थी, वहां ऊंची जाति के लोगों ने मंदिर बनवा दिया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मृत शरीर को भी सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे इधर-उधर भटकाया जाता है. फिल्म में शिवाजी, बिंदु माधवी, नवदीप, और रवि कृष्ण जैसे कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है. खासकर शिवाजी ने एक सख्त जमींदार और एक पिता के को पर्दे पर बखूबी उतारा है. फिल्म का क्लाइमेक्स इतना शॉकिंग है कि वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा.

क्यों देखें 'ढंडोरा'?

यह फिल्म किसी फैंटेसी वर्ल्ड की नहीं, बल्कि हमारे समाज की कहानी है. इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है. वहीं लव स्टोरी के पीछे छिपा सोशल ड्रामा इसे बोरियत से दूर रखता है. 'ढंडोरा' उन लोगों के लिए एक मस्ट-वॉच फिल्म है जो हार्ड सिनेमा के शौकीन हैं. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

