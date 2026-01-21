ENG हिन्दी
  Romantic Movie: लव पार्टनर के साथ देखने के लिए बेस्ट है साउथ की ये फिल्म, OTT प्लेटफॉर्म पर है मौजूद...

अगर आप एक्शन और मार-काट वाली फिल्मों की जगह कोई सुकून और रोमांटिक फिल्म की तलाश कर रहें हैं तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए है. साउथ की इस फिल्म की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी. इसे आप OTT पर भी देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 2:11 PM IST

अगर आप अपने पार्टनर के साथ देखने के लिए किसी रोमांटिक और इमोशनल फिल्म खोज रहें हैं तो साउथ इंडियन सिनेमा की एक हालिया रिलीज आपके लिए बेस्ट है. हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म ‘इथिरी नेरम’ (Ithiri Neram) की, जो उन लोगों के लिए एक बेस्ट है, जो एक्शन और मार काट वाली फिल्मों के बीच सुकून देने वाली फिल्म की तलाश करते हैं. फिल्म की कहानी 'विशाल शक्ति' ने लिखी है. आप भारी-भरकम एक्शन और फालतू के ड्रामे से ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यह खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा अब SunNXT पर स्ट्रीमिंग हो रही है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी अनिश (रोशन मैथ्यू), जो एक मशहूर पॉडकास्ट होस्ट है. उसकी जिंदगी की लय तब बिगड़ जाती है जब 8 साल बाद अचानक उसकी पुरानी मोहब्बत अंजना (जरीन शिहाब) का फोन आता है. अंजना शहर छोड़कर जा रही है, लेकिन शहर से जाने से पहले वह अनिश के साथ अपनी अधूरी कहानी को फिर से याद करना चाहती है. 'इथिरी नेरम' कोई साधारण लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक 'इमोशनल जर्नी' है, जो एक ही रात के भीतर सिमटी हुई है. जब अनिश और अंजना एक लंबी ड्राइव पर निकलते हैं, तो कार के भीतर का सन्नाटा उनके पुराने जख्मों और कॉलेज के उन दिनों की यादों से भरने लगता है जिन्हें उन्होंने शायद भुलाने की नाकाम कोशिश की थी.

सुकून भरी है ये फिल्म

जैसे-जैसे रात ढलती है, फिल्म बहुत इमोशन हो जाती है. पुरानी गलतियां, अधूरे सवाल एक साथ आ जाते हैं. शराब का हल्का नशा और बीती बातों का यादें उन्हें उस जगह ले आती हैं, जहां उन्हें यह तय करना है कि क्या वे अपने अतीत को पीछे छोड़ पाएंगे या एक नई शुरुआत करेंगे. ऐसी फिल्में पार्टनर के साथ बैठकर देखने के लिए एकदम बेस्ट है. शांति और सुकून के साथ ऐसी फिल्मों को देखना आपके दिमाग को भी सुकून देता है.

क्यों देखें यह फिल्म?

यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है, जो सैयारा जैसी फिल्मों को पसंद करते हैं. जहां कहानी एक्शन से नहीं बल्कि दो इंसानों के बीच की बातचीत से आगे बढ़ती है. रोशन मैथ्यू और जरीन शिहाब की एक्टिंग इतनी शानदार है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप फिल्म देख रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने दोस्त के साथ बैठे हैं. 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भले ही औसत शुरुआत मिली हो, लेकिन सिनेमा लवर्स ने बहुत पसंद किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

