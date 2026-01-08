साउथ की इस फिल्म को देख उड़ जाएंगे दिमाग के परखच्चे, क्लाइमैक्स देख पकड़ लेंगे माथा, IMDb से मिली शानदार रेटिंग

अगर आप क्राइम-सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट है. इस फिल्म की कहानी देख आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. इसे आप OTT प्लेटफार्म पर देख सकते हैं.

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं, तो आपने विजय सेतुपति की 'महाराजा' और मोहनलाल की 'दृश्यम' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में देखी होंगी. लेकिन साउथ भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म भी छिपी है, जिसका क्लाइमैक्स इन दोनों फिल्मों के होश उड़ा देने वाला है. हम बात कर रहे हैं साल 2018 की उस मास्टरपीस फिल्म की, जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि ओटीटी की दुनिया में भी अपना क्रेज बनाया. इस फिल्म का नाम 'रतसासन' है. आज के इस दौर में जहां हर दूसरी फिल्म प्रेडिक्टेबल लगती है, 'रतसासन' आपको अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगी. आइए जानते हैं क्या खास है इस फिल्म में.

एक फिल्ममेकर का पुलिसवाला बनने की कहानी

फिल्म की कहानी 'अरुण' (विष्णु विशाल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक फिल्ममेकर बनने का ख्वाब देखता है. वह साइको किलर की कहानियों पर रिसर्च करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपने पिता की जगह पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनने पर मजबूर कर देती हैं. फिल्म तब इंट्रेस्टिंग होती है, जब शहर में एक के बाद एक स्कूल जाने वाली बच्चियां गायब होने लगती हैं. अरुण अपनी रिसर्च का उपयोग कर उस साइको किलर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, जो न केवल बच्चियों का अपहरण करता है बल्कि उन्हें ऐसी क्रूरता से मारता है कि आपकी रूह कांप जाएगी. यह केवल पुलिस-चोर की कहानी नहीं है, बल्कि एक अपराधी के दिमाग को पढ़ने की दास्तां है.

फिल्म का खतरनाक क्लाइमैक्स

'रतसासन' की सबसे बड़ी ताकत इसका रहस्य है. निर्देशक राम कुमार ने फिल्म को इस तरह बनाया है कि अंत तक आप कातिल का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे. फिल्म का क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है कि उसे देखकर आपके होश उड़ना तय है. सस्पेंस की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं, फिल्म देखने वाले का दिमाग सुन्न हो जाता है. सिर्फ 7 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इसे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है.

फिल्म के शानदार स्टारकास्ट

इस फिल्म के लीड एक्टर विष्णु विशाल ने एक पुलिस ऑफिसर के किरदार को अमर बना दिया है. फिल्म में अमला पॉल, सरवनन और काली वेंकट जैसे कलाकारों ने भी बेहतरीन सपोर्टिंग भूमिकाएं निभाई हैं. क्रिटिक्स और दर्शकों के प्यार की वजह से IMDb पर इसे 8.3 की शानदार रेटिंग मिली है. अगर आपने अब तक इस रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर को मिस कर दिया है, तो आप इसे जियो सिनेमा (Jio Cinema) और प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

