'सुनसान हवेली और मौत का तांडव...', इस फिल्म के सस्पेंस को देख कांप जाएगा कलेजा, OTT प्लेटफॉर्म पर देखें

अगर आप साउथ की कोई शानदार और जबरदस्त क्राइम सस्पेंस वाली फिल्म की तलाश कर रहें हैं तो हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं, इसकी कहानी देख आप एकदम हैरान हो जाएंगे.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 4, 2026 11:14 PM IST

सिनेमा की दुनिया में अगर आप ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपकी दिमागी नसों को झकझोर दे और आपको आखिरी मिनट तक यह सोचने पर मजबूर कर दे कि 'कातिल कौन है', तो मलयालम फिल्म 'इरुल' (Irul) आपकी तलाश को खत्म कर सकती है. नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'सस्पेंस' का वो डोज है, जिसे देखकर कमजोर दिल वालों का कलेजा कांप सकता है. अगर आप एक बार इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे तो अंतिम तक स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी. वहीं इसका क्लाइमैक्स देख आप एकदम हैरान रह जाएंगी. आइए जानते हैं क्यों यह फिल्म इस वक्त ओटीटी पर सस्पेंस के शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई है

क्या है फिल्म की कहानी?

जंगल की एक सुनसान हवेली, कड़कती बिजली और तीन किरदार, 'इरुल' की कहानी इन्हीं के इर्द-गिर्द बुनी गई है.
फिल्म की शुरुआत एलेक्स (सौबिन शाहिर) और उसकी गर्लफ्रेंड अर्चना (धर्शना राजेंद्रन) से होती है. एलेक्स एक लेखक है और अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेने के लिए अर्चना के साथ एक बिना फोन वाली क्वालिटी ट्रिप पर जाने का फैसला करता है. उनकी गाड़ी रात के सन्नाटे में एक घने जंगल के बीच खराब हो जाती है. मदद की तलाश में वे पास की एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली में पहुंचते हैं. वहां उनकी मुलाकात एक अजनबी शख्स (फहाद फासिल) से होती है. यहीं से शुरू होता है सस्पेंस और डर का असली खेल.

तीन किरदार और एक लाश

हवेली में कदम रखते ही हालात तब बदल जाते हैं जब उन्हें बेसमेंट में एक महिला की लाश मिलती है. अब घर के भीतर तीन लोग हैं. एक है लेखक एलेक्स जिसने एक सीरियल किलर पर किताब लिखी है. दूसरा है अजनबी (फहाद फासिल जिसका व्यवहार बेहद डरावना है. तीसरी है अर्चना, जो वकील है और इन दोनों के बीच फंसी हुई है. फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि दोनों पुरुष एक-दूसरे पर कातिल होने का आरोप लगाते हैं. दर्शक भी पूरी फिल्म के दौरान यह तय नहीं कर पाते कि कौन सच बोल रहा है और कौन हैवानियत छुपा रहा है.

फहाद फासिल की दमदार एक्टिंग

मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर फहाद फासिल ने इसमें जबरदस्त कमाई की है. उनके चेहरे के बदलते हाव-भाव और उनकी रहस्यमयी मुस्कान आपको लगातार बेचैन रखती है. सौबिन शाहिर और धर्शना राजेंद्रन ने भी उनका बखूबी साथ निभाया है. निर्देशक नसीफ यूसुफ इजाउद्दीन ने फिल्म के माहौल पर जबरदस्त काम किया है. फिल्म का बड़ा हिस्सा एक ही घर के भीतर शूट किया गया है, लेकिन अंधेरे और रोशनी का खेल आपके दिमाग के साथ खेल जाएंगी. घर के बाहर होती बारिश और हवेली के भीतर के डरावना माहौल इस फिल्म को और भी शानदार बना देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

