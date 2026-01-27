ENG हिन्दी
South Suspense Thriller Movie: साउथ की जबरदस्त सस्पेंस-थ्रिलर वाली फिल्म, 7 करोड़ के बजट में छापे 75 करोड़, IMDb से मिली इतनी रेटिंग

अगर आप कोई सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 12:32 PM IST

South Suspense Thriller Movie: साउथ की जबरदस्त सस्पेंस-थ्रिलर वाली फिल्म, 7 करोड़ के बजट में छापे 75 करोड़, IMDb से मिली इतनी रेटिंग

अगर आप इस वीकेंड किसी ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपके दिमागी को सुन्न कर दे और अंत में आपको एकदम हैरान कर दे, तो साउथ सिनेमा की एक शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं. हम बात कर रहे हैं साल 2024 की सबसे चर्चित साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर 'किष्किंधा कांडम' (Kishkindha Kaandam) की. यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सस्पेंस का एक ऐसा जाल है जिसे देखकर बड़े-बड़े फिल्म क्रिटिक्स भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए थे. आइए जानते हैं क्यों यह फिल्म इस समय जियोहॉटस्टार पर नंबर 1 पसंद बनी हुई है.

सस्पेंस और इमोशन्स का कॉम्बिनेशन

'किष्किंधा कांडम' की कहानी केरल के एक शांत लेकिन रहस्यमयी घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से परिवार की है. फिल्म की शुरुआत एक मामूली लगने वाली घटना से होती है, जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर (अप्पू पिल्लई) की लाइसेंस वाली बंदूक गायब हो जाती है. लेकिन जैसे-जैसे पुलिस और घरवाले उस बंदूक की तलाश शुरू करते हैं, कहानी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मुड़ जाती है, जहां हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है. यह कोई साधारण मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह याददाश्त, अपराध और मानवीय संवेदनाओं की एक गहरी पड़ताल है. फिल्म का क्लाइमैक्स इतना चौंकाने वाला और इमोशनल है कि वह आपको देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा.

बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स

यह फिल्म महज 7 करोड़ के मामूली बजट में बनाई गई थी. बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ और शानदार रिव्यूज की बदौलत इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 75 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया. विजयराघवन ने रिटायर्ड फौजी के किरदार में जान डाल दी है. आसिफ अली और नेशनल अवार्ड विनर अपर्णा बालामुरली की परफॉरमेंस आपको कहानी से जोड़े रखती है. इस फिल्म को दर्शकों ने 8 की शानदार रेटिंग दी है, जो इसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट में खड़ा करती है. यह फिल्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर हिंदी में भी उपलब्ध है. आप इसे अपनी पसंद की भाषा (तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या ओरिजिनल मलयालम) में देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
