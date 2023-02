Michael Ott release: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार संदीप किशन और विजय सेतुपति की फिल्म माइकल 3 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। संदीप किशन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई की है। सुदीप किशन और विजय सेतुपति की फिल्म माइकल में एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स है। अब फिल्म के मेकर्स ने करीब 20 दिन बाद माइकल को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया है। माइकल 24 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म 'अहा' (Aha) पर रिलीज होने वाली है। Also Read - NTR 30: विजय सेतुपति नहीं, बल्कि जूनियर एनटीआर से भिड़ेगा ये धांसू खान स्टार, साउथ में भी मचेगा भोकाल !!

'माइकल' में संदीप किशन और विजय सेतुपति के अलावा दिव्यांश कौशिक, वरुण संदेश, अय्यप्पा शर्मा, अनसूया और वरलक्ष्मी सरथकुमार भी हैं। फिल्म का लेखन और निर्देशन रंजीत जयाकोडी ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ये मूवी अब ओटीटी पर लोगों को एंटरटेन करने वाली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म 'अहा' पर माइकल 4 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। बता दें कि एक्टर सुदीप ने माइकल के लीड रोल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। वहीं विजय सेतुपति ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता है।

Blood is in his hand! Revenge is in his mind! Michael is here to set your screen on fire! Michael premieres on Feb 24th on Aha! @sundeepkishan @VijaySethuOffl @varusarath5 @menongautham @Divyanshaaaaaa @jeranjit#aha100percenttamil #ahatamil #aha #michael #michaelonaha pic.twitter.com/bxQKkequ3z

— aha Tamil (@ahatamil) February 17, 2023