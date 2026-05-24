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‘अपने मां-बाप को जज…’ समय रैना के शो पर भड़के सुनील पाल, 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ठुकराया ऑफर

कॉमेडियन सुनील पाल ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में जाने से साफ मना करते हुए समय रैना पर तीखा तंज कसा है. सुनील पाल ने कहा कि समय को अपने शो के जज पैनल में अपने माता-पिता को बिठाना चाहिए.

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By: Shreya Pandey | Published: May 24, 2026 2:44 PM IST
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समय रैना से भिड़े सुनील पाल

इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' और इसके होस्ट समय रैना एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन सुनील पाल का एक बेहद तीखा और विवादित बयान है. सुनील पाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में समय रैना के शो का ऑफर ठुकराते हुए कहा है कि यह शो उनके जैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत 'बड़ा' है. सुनील पाल ने मर्यादाओं की सीमा को छूते हुए समय रैना को यह तक सलाह दे डाली कि उन्हें अब अपने माता-पिता को ही इस शो के जज पैनल में बैठा देना चाहिए.

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उतने बड़े शो में नहीं जाऊंगा

दरअसल, यह पूरा नया बखेड़ा तब शुरू हुआ जब एक हालिया इंटरव्यू में सुनील पाल से पूछा गया कि क्या दर्शकों को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के आगामी सीजन 2 में वह बतौर जज या गेस्ट नजर आ सकते हैं. इस पर सुनील पाल ने तंज कसते हुए साफ इंकार कर दिया. उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, "मैं तो वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना बड़ा शो है कि मेरे लायक ही नहीं है. मैं तो बहुत छोटा और सीधा-साधा आर्टिस्ट हूं, वहां जाने की मेरी हैसियत कहां."

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समय के पेरेंट्स पर कसा तंज

अपने अंदाज में आगे बढ़ते हुए सुनील पाल ने शो के जजिंग फॉर्मेट की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने सीधे समय रैना पर निशाना साधते हुए कहा, "समय रैना का जो शो बना है, उसमें जज का एक खास रोल होता है. जैसे कपिल शर्मा के शो में ठहाके लगाने के लिए अर्चना पूरन सिंह बैठती हैं, ठीक वैसे ही समय रैना को इस सीजन 2 में दो खास लोगों को बिठाना चाहिए. उन्हें अपने माता और पिता को उस जज की कुर्सी पर बिठाना चाहिए.

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क्या है इस विवाद की असली जड़?

सुनील पाल और समय रैना के बीच यह जुबानी जंग तब बेहद कड़वी हो गई थी, जब ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के मंच पर पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने शिरकत की थी. उस एपिसोड के दौरान रणवीर ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक, डबल-मीनिंग और अश्लील टिप्पणियां की थीं, जिससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शो के मेकर्स और क्रिएटर्स के खिलाफ कानूनी शिकायतें और एफआईआर तक दर्ज हो गईं. उस समय भी सुनील पाल ने सबसे पहले मोर्चा खोलते हुए समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को आड़े हाथों लिया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि ये न्यू-एज कॉमेडियंस और यूट्यूबर्स 'कूल' दिखने के चक्कर में सरेआम अश्लीलता परोस रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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