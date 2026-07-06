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Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा का रौद्र रूप देख भड़के लोग, वीडियो देख बोले- 'गोविंदा घर में कैसे झेलते हैं?'

Lock Upp 2: सोशल मीडिया पर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप 2' जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. इसी बीच शो की कंटेस्टेंट सुनीता आहूजा का नेटिजन्स को 'रौद्र रूप' देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान हैं. उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 6, 2026 5:16 PM IST
Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा का रौद्र रूप देख भड़के लोग, वीडियो देख बोले- 'गोविंदा घर में कैसे झेलते हैं?'

Lock Upp 2 में दिखा सुनीता आहूजा का रौद्र रूप!

Sunita Ahuja Abusive Rant In Lock Upp 2: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' यानी गोविंदा (Govinda) अपनी दरियादिली और मुस्कुराते चेहरे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी वाइफ सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने इंटरनेट पर ऐसा 'हाई-वोल्टेज ड्रामा' क्रिएट कर दिया है कि, देखने वाले दंग रह गए हैं. सुनीता इन दिनों नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 (Lock Upp 2) में नजर आ रही हैं और इसी बीच उनका ऐसा बेबाक और खतरनाक रूप देखने को मिला है, जिसने सोशल मीडिया को दो गुटों में बांट दिया है. दरअसल, शो में सुनीता (Sunita Ahuja Viral Video) इस कदर भड़कीं कि उन्होंने कैमरे के सामने ही गाली-गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद लोग मजे लेते हुए पूछ रहे हैं 'भाई! गोविंदा इन्हें घर पर कैसे झेलते हैं?'

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Sunita Ahuja ने क्यों खोया कैमरे के सामने आपा?

दरअसल, 'लॉक अप 2' शो के अंदर मिलने वाले खराब खाने को देखकर सुनीता आहूजा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. खुद पर काबू न रख पाने के कारण उन्होंने मेकर्स को नेशनल टेलीविजन पर जमकर खरी-खोटी सुनाई. सुनीता ने भड़ास निकालते हुए कहा, 'दिमाग का मां-बहन कर दिया है यार ब***** इन लोगों ने... खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है...' सुनीता का यह अनफिल्टर्ड और देसी अंदाज देखकर वहां मौजूद टीवी एक्टर राम कपूर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और हंसते हुए बोले, 'सुनीता जी, आप सच में बहुत फनी हो.'

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सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

वहीं, सुनीता आहूजा का यह गाली वाला वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही इंटरनेट पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. जहां कुछ लोग उनके इस बर्ताव से हैरान हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस बेबाक अंदाज के दीवाने हो गए हैं. सुनीता आहूजा के इस वीडियो पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए ट्विटर पर लिखा, 'हाहा! सुनीता आहूजा को थोड़ा तो रुकना चाहिए. मेकर्स पर फुल 'मां-बहन' मोड ऑन कर दिया है. वैसे ओटीटी पर गालियां चलती हैं. पर हां, गोविंदा जी इन दिनों घर पर बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सुनीता जी बहुत डेंजरस हैं भाई!' एक नेटिजन्स ने तो ये तक कह दिया कि, 'गोविंदा घर में कैसे झेलते हैं.'

Shilpa Shinde से हुई सुनीता आहूजा की 'महा-जंग'

वहीं शो के आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें सुनीता की टक्कर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे से होने वाली है. क्लिप में शिल्पा ने सुनीता को टोकते हुए कहा कि वे शो में जो कुछ भी बोल रही हैं, उससे उनके पति गोविंदा की इमेज खराब हो रही है. शिल्पा ने कहा, 'हम सब गोविंदा जी के फैन हैं... आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं?' शिल्पा की इस बात को सुनीता ने पहले शांति से सुना और फिर ऐसा करारा जवाब दिया कि 'अंगूरी भाभी' का चेहरा देखने लायक था. दरअसल, सुनीता ने सीधे शब्दों में कहा, 'जब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी ना, तब तुमको पता चलेगा. ज्यादा बकचोदी ना करो.'

इस प्रोमो के आते ही फैंस सुनीता आहूजा का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, 'सुनीता रॉक, शिल्पा शॉक!' एक यूजर ने कमेंट किया, 'शिल्पा शिंदे खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थीं, लेकिन सुनीता जी के रिप्लाई ने उनकी बोलती ही बंद कर दी.' ऐसे कई रिएक्शन प्रोमो वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

कब और कहां देखें शो?

अगर आप भी सुनीता आहूजा का यह एंटरटेनमेंट और ड्रामा देखना चाहते हैं, तो 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रहा है. शो के नए एपिसोड अब हफ्ते में 6 दिन रात 8 बजे रिलीज किए जाते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में शिल्पा और सुनीता के बीच की यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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