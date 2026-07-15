‘मैं चुप रहने वालों में से नहीं…' सुनीता आहूजा ने कैमरे पर गाली देने के विवाद पर दिया ऐसा करारा जवाब, ट्रोलर्स की बोलती हुई बंद

'लॉक अप 2' में गालियों की बौछार करने के बाद सुनीता आहूजा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. इसके साथ ही उन्होंने शो से अचानक बाहर होने की असली वजह भी बताई है.

सुनीता आहूजा का करारा जवाब (Instagram)

दिग्गज अभिनेता गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा हमेशा से अपने बिंदास और बेबाक रवैये के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में उनकी एंट्री के बाद दर्शकों को उनका एक ऐसा रूप देखने मिला, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. शो के दौरान सुनीता बात-बात पर गालियां देती और बेहद गुस्से में नजर आईं. उनके इस बदले रूप ने दर्शकों और उनके फैंस तक को हैरान कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुनीता की जमकर आलोचना होने लगी. यहां तक कि खुद गोविंदा ने खुलासा किया था कि उनके दोस्त उन्हें लगातार सुनीता की गालियां देने वाली रील्स और क्लिप्स भेजकर मजे ले रहे थे. अब इस पूरे विवाद और ट्रोलिंग पर खुद सुनीता आहूजा ने खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

सुनीता ने ट्रोलर्स की बोलती की बंद

'लॉक अप 2' से हाल ही में बाहर आईं सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में ट्रोलर्स को खरी-खरी सुनाई. जब उनसे शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह किसी का बेवजह का टॉर्चर सहने के लिए नहीं बैठी हैं. सुनीता ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, "एक बात बताइए, अगर आपके सामने आकर कोई आपको गाली देगा, तो आप क्या उससे ये कहेंगे कि भैया आपने मुझे एक गाली दी, ये लीजिए दो और दे दीजिए? मैं इतनी बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूं. अगर कोई आपके स्वाभिमान पर उंगली उठाएगा, तो आप उसे बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि पलटकर जवाब देंगे."

सुनीता ने महिलाओं के लिए कही ये बात

सुनीता ने कहा कि महिलाओं को हमेशा चुप रहने, सब कुछ सहन करने और कठिनाइयों के आगे घुटने टेकने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह उसके सख्त खिलाफ हैं. उनके मुताबिक, हर महिला को अपनी जिंदगी खुलकर जीने और खुद को प्राथमिकता देने का पूरा हक है. सुनीता ने कहा, "मैं उन लाचार औरतों में से नहीं हूं जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करके एक कोने में बैठी रहें. मैं तो देश की सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी को अपने दम पर जिएं. इसमें गलत क्या है? और वैसे भी, गुस्सा आने पर कौन सी औरत गाली नहीं देती? मुझे कोई एक ऐसी महिला दिखा दीजिए."

इस इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने बताया कि 'लॉक अप 2' छोड़ने का फैसला उन्होंने किसी विवाद के डर से नहीं, बल्कि अपनी बिगड़ती हेल्थ के कारण लिया था. सुनीता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने बताया कि शो के दौरान उनका डायबिटीज लेवल काफी बढ़ गया था, साथ ही वह मेनोपॉज के दौर से भी गुजर रही थीं. इस वजह से उन्हें सीने में खिंचाव और सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होने लगी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.