google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • ‘मैं चुप रहने वालों में से नहीं…' सुनीता आहूजा ने कैमरे पर गाली देने के विवाद पर दिया ऐसा करारा...

‘मैं चुप रहने वालों में से नहीं…' सुनीता आहूजा ने कैमरे पर गाली देने के विवाद पर दिया ऐसा करारा जवाब, ट्रोलर्स की बोलती हुई बंद

'लॉक अप 2' में गालियों की बौछार करने के बाद सुनीता आहूजा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. इसके साथ ही उन्होंने शो से अचानक बाहर होने की असली वजह भी बताई है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 15, 2026 2:42 PM IST
‘मैं चुप रहने वालों में से नहीं…' सुनीता आहूजा ने कैमरे पर गाली देने के विवाद पर दिया ऐसा करारा जवाब, ट्रोलर्स की बोलती हुई बंद

सुनीता आहूजा का करारा जवाब (Instagram)

दिग्गज अभिनेता गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा हमेशा से अपने बिंदास और बेबाक रवैये के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में उनकी एंट्री के बाद दर्शकों को उनका एक ऐसा रूप देखने मिला, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. शो के दौरान सुनीता बात-बात पर गालियां देती और बेहद गुस्से में नजर आईं. उनके इस बदले रूप ने दर्शकों और उनके फैंस तक को हैरान कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुनीता की जमकर आलोचना होने लगी. यहां तक कि खुद गोविंदा ने खुलासा किया था कि उनके दोस्त उन्हें लगातार सुनीता की गालियां देने वाली रील्स और क्लिप्स भेजकर मजे ले रहे थे. अब इस पूरे विवाद और ट्रोलिंग पर खुद सुनीता आहूजा ने खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

सुनीता ने ट्रोलर्स की बोलती की बंद

'लॉक अप 2' से हाल ही में बाहर आईं सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में ट्रोलर्स को खरी-खरी सुनाई. जब उनसे शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह किसी का बेवजह का टॉर्चर सहने के लिए नहीं बैठी हैं. सुनीता ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, "एक बात बताइए, अगर आपके सामने आकर कोई आपको गाली देगा, तो आप क्या उससे ये कहेंगे कि भैया आपने मुझे एक गाली दी, ये लीजिए दो और दे दीजिए? मैं इतनी बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूं. अगर कोई आपके स्वाभिमान पर उंगली उठाएगा, तो आप उसे बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि पलटकर जवाब देंगे."

'एक्टर से शादी करने के लिए पत्थर जैसा दिल चाहिए होता है', सुनीता आहूजा ने फिर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात
Also Read

'एक्टर से शादी करने के लिए पत्थर जैसा दिल चाहिए होता है', सुनीता आहूजा ने फिर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात

सुनीता ने महिलाओं के लिए कही ये बात

सुनीता ने कहा कि महिलाओं को हमेशा चुप रहने, सब कुछ सहन करने और कठिनाइयों के आगे घुटने टेकने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह उसके सख्त खिलाफ हैं. उनके मुताबिक, हर महिला को अपनी जिंदगी खुलकर जीने और खुद को प्राथमिकता देने का पूरा हक है. सुनीता ने कहा, "मैं उन लाचार औरतों में से नहीं हूं जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करके एक कोने में बैठी रहें. मैं तो देश की सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी को अपने दम पर जिएं. इसमें गलत क्या है? और वैसे भी, गुस्सा आने पर कौन सी औरत गाली नहीं देती? मुझे कोई एक ऐसी महिला दिखा दीजिए."

इस इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने बताया कि 'लॉक अप 2' छोड़ने का फैसला उन्होंने किसी विवाद के डर से नहीं, बल्कि अपनी बिगड़ती हेल्थ के कारण लिया था. सुनीता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने बताया कि शो के दौरान उनका डायबिटीज लेवल काफी बढ़ गया था, साथ ही वह मेनोपॉज के दौर से भी गुजर रही थीं. इस वजह से उन्हें सीने में खिंचाव और सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होने लगी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Lock Upp 2 से निकलकर बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी सुनीता आहूजा, बेटे संग निभाएंगी ये खास किरदार
Also Read

Lock Upp 2 से निकलकर बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी सुनीता आहूजा, बेटे संग निभाएंगी ये खास किरदार

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

शहनाज और राघव के रिश्ते का क्या है सच? डेटिंग के सवाल पर पहली बार एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

Next Story

शहनाज और राघव के रिश्ते का क्या है सच? डेटिंग के सवाल पर पहली बार एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब