सस्पेंस और थ्रिल से लबरेज है साल 2025 में रिलीज हुई ये सीरीज, IMDb से मिली 7.9 की रेटिंग, इस ओटीटी पर देखें

साल 2025 डिजिटल मनोरंजन की दुनिया के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ है. इस साल कई बड़े सितारों की फिल्में ओटीटी पर आईं, लेकिन इस सीरीज ने बाजी मारी लिया. इसमें न तो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था और न ही कोई भारी-भरकम बजट. हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सबसे चर्चित थ्रिलर सीरीज 'ब्लैक वारंट' (Black Warrant) की, जिसने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से दर्शकों को साल भर बांधे रखा. 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड थे. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसका हर एपिसोड पिछले से ज्यादा रोमांचक और हैरान करने वाला था. भारतीय वेब सीरीज के इतिहास में जेल के भीतर की दुनिया को इतनी बारीकी और बेबाकी से पहले कभी नहीं दिखाया गया था.
तिहाड़ की काली कोठरियों का सच
इस वेब सीरीज की कहानी दिल्ली की प्रसिद्ध और सबसे सिक्योर मानी जाने वाली तिहाड़ जेल की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसकी कहानी एक ऐसे युवा पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बड़े अरमानों के साथ पुलिस फोर्स में शामिल होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पहली ही पोस्टिंग उसे एक अजीब केस के सामने खड़ा कर देगी. जेल के भीतर का वह दमघोंटू माहौल, कैदियों के बीच का खूनी खेल, और जेलर का पत्थर दिल रवैया, यह सब उस नए अधिकारी के साथ-साथ दर्शकों के लिए भी हैरान करने वाला था. ईमानदारी और सिस्टम के भ्रष्टाचार के बीच फंसा यह पुलिसवाला कैसे अपनी ड्यूटी निभाता है और जेल की दीवारों के पीछे दफन किन रहस्यों से पर्दा उठाता है, यही सीरीज की कहानी है.
IMDb पर मिली जबरदस्त रेटिंग
दर्शकों और क्रिटिक्स ने 'ब्लैक वारंट' को शानदार रिव्यू मिला. वहीं इसे IMDb पर 7.9/10 की शानदार रेटिंग मिली है. इस सीरीज की चर्चा इसके सस्पेंस के साथ इसके कलाकारों के बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी हुई. पहले सीजन के क्लाइमेक्स ने दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए थे. फैंस की इसी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने 'ब्लैक वारंट सीजन 2' की ऑफिशियल जानकारी दी है. जानकारी के अनुसार, इसके दूसरे भाग की स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन पर काम शुरू हो चुका है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 'ब्लैक वारंट 2' साल 2026 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
