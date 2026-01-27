सस्पेंस और डार्क थ्रिलर फिल्म, सीरियल किलर के खौफ से कांप जाएगा कलेजा, क्लाइमैक्स देख उड़ जाएगी नींद, OTT पर देखें

अगर आप सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी फिल्म के लिए जो आपके दिमाग की नसें हिला देगी. साउथ सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर नवीन चंद्र की फिल्म 'इलेवन' (Eleven) इन दिनों ओटीटी पर चर्चा का विषय बनी हुई है. 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म अब हिंदी दर्शकों के लिए भी उपलब्ध है, और इसका क्लाइमैक्स ऐसा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. आइए जानते हैं क्यों यह फिल्म हर थ्रिलर लवर की 'मस्ट वॉच' लिस्ट में होनी चाहिए?
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी अरविंद (नवीन चंद्र) नाम के एक तेजतर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है. अरविंद अपनी जासूसी और केस सुलझाने के अनोखे अंदाज के लिए महकमे में मशहूर है. शहर में अचानक खौफ का माहौल बन जाता है क्योंकि एक सीरियल किलर सड़कों पर घूम रहा है. लेकिन यह कोई मामूली किलर नहीं है, इसकी पसंद बहुत ही अजीब और डरावनी है. यह सीरियल किलर सिर्फ जुड़वां भाई-बहनों को अपना निशाना बनाता है. वह उनमें से एक को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है और दूसरा खौफ के साये में जीने को मजबूर हो जाता है. पुलिस महकमा इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी अरविंद को सौंपता है.
क्लाइमैक्स जो आपके होश उड़ा देगा
जांच के दौरान अरविंद को पता चलता है कि हत्यारा एक मुखौटा पहनकर वार करता है. जैसे-जैसे अरविंद किलर के करीब पहुंचता है, कहानी में एक ऐसा 'यू-टर्न' आता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो. फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस तब खुलता है जब पता चलता है कि जिसे पूरी दुनिया कातिल समझ रही थी, वह असली विलेन है ही नहीं. फिल्म के अंत में पर्दा उठता है कि असली कातिल कोई और नहीं, बल्कि खुद अरविंद है. लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा था? दरअसल, यह एक बदले की आग थी जो उसके अपने जुड़वां भाई की मौत से जुड़ी थी. एक रक्षक का भक्षक बन जाना ही इस फिल्म का सबसे बड़ा 'शॉकिंग ट्विस्ट' है.
ओटीटी पर 'इलेवन' का दबदबा
जून 2025 में जब यह फिल्म पहली बार ओटीटी पर आई, तो इसने अमेजन प्राइम वीडियो की टॉप-10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया था. अब अच्छी खबर यह है कि 'इलेवन' को अब हिंदी में जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है. दर्शकों और क्रिटिक्स ने इसे 7.5/10 की शानदार रेटिंग दी है. इस फिल्म में नवीन चंद्र के साथ रिया हरि, शशांक और अभिरामी ने बेहतरीन एक्टिंग किया है. अगर आप 'दृश्यम' या 'रत्सानन' जैसी फिल्मों के फैन हैं, तो जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म आपका इंतजार कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
