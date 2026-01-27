'प्यार, साजिश और कत्ल...', सस्पेंस से भरी इस फिल्म की कहानी देख रह जाएंगे भौचक्के, इस ओटीटी पर देखें

अगर आप क्राइम सस्पेंस जैसी फिल्मों के शौकीन हैं तो आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जिसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

ओटीटी की दुनिया में सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलतीं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसने प्यार, जुनून और धोखे को एक नए खौफनाक रंग में रंगा है. अगर आपको लगता है कि आपने मर्डर मिस्ट्री की कहानी समझ ली है, तो यह फिल्म आपके लिए एक नए रहस्य खोलेगी. प्यार, जुनून और धोखे की परतों में लिपटी 'हसीन दिलरुबा' नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सस्पेंस-थ्रिलर है. तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी के शानदार एक्टिंग वाली यह फिल्म एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री को दिखाती है. इसका चौंकाने वाला क्लाइमेक्स और 'दिनेश पंडित' के उपन्यासों वाला रोमांचक अंदाज दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है. अगर आप रोमांचक ट्विस्ट और टर्न्स के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एकदम सही है.

शादी, शक और कत्ल का जाल

कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर की चुलबुली रानी (तापसी पन्नू) और सीधे-सादे ऋषु (विक्रांत मैसी) की अरेंज मैरिज से. फिल्म का मिजाज तब बदलता है जब ऋषु का भाई नील (हर्षवर्धन राणे) उनकी जिंदगी में कदम रखता है. यहां से शुरू होता है प्यार और धोखा का एक ऐसा सिलसिला, जो एक भयानक कत्ल तक जा पहुंचता है. जब घर के किचन में धमाका होता है और पुलिस को ऋषु के हाथ की लाश मिलती है, तो शक की सुई रानी पर टिक जाती है. इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका हैरान कर देने वाला अंत है. अक्सर थ्रिलर फिल्मों में कातिल का पता चलते ही रोमांच खत्म हो जाता है, लेकिन यहां कहानी के आखिरी 15 मिनट आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं.

दमदार एक्टिंग और शानदार कहानी

इस फिल्म में विक्रांत मैसी ने एक शर्मीले पति और प्रेमी बनने का किरदार निभाया है. उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द और गुस्सा फिल्म के दर्शकों को बहुत पसंद आई है. फिल्म की एक्ट्रेस 'रानी' के बोल्ड और रहस्यमयी किरदार में तापसी ने जान डाल दी है. कनिका ने पल्पी फिक्शन का जो तड़का लगाया है, वह इसे दूसरी मर्डर मिस्ट्रीज से अलग बनाता है.

क्यों है यह आज भी 'मस्ट वॉच'?

2 जुलाई 2021 को रिलीज हुई इस फिल्म को विनील मैथ्यू ने डायरेक्ट किया है. अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड म्यूजिक और हरिद्वार की सर्द गलियों की सिनेमैटोग्राफी एक अलग ही माहौल बुनती है. 2 घंटे 15 मिनट की यह फिल्म आपको एक पल के लिए भी पलक झपकाने का मौका नहीं देती. यदि आपने अब तक यह थ्रिलर मिस की है, तो नेटफ्लिक्स पर इसे देखना एक यादगार बेस्ट एक्सपीरियंस होगा.

