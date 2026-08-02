Playground 5: 'सलमान खान सर से कटी थी...' मजाक उड़ाने वाले कंटेस्टेंट पर भड़कीं तेजस्वी प्रकाश, सुनाई खरी-खोटी!

Playground Season 5 के पहले एपिसोड में Tejasswi Prakash एक कंटेस्टेंट के कमेंट पर भड़क गईं. उन्होंने उसके बिहेवियर को misogynistic और disrespectful बताते हुए जमकर फटकार लगाई.

कंटेस्टेंट के मजाक उड़ाने पर सातवे आसमान पर पहुंचा तेजस्वी प्रकाश का गुस्सा

Tejasswi Prakash Calls Out Playground 5 Contestant: भारत का पहला गेमिंग रियलिटी शो 'प्लेग्राउंड' (Playground) एक बार फिर ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है. शो का 5वां सीजन (Playground 5) 1 अगस्त 2026, शनिवार से शुरू हो चुका है और इसके पहले ही एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. दरअसल, शो के 5वें सीजन के पहले ही एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने वायरल वीडियो को लेकर तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) का मजाक उड़ा दिया, जिससे मेंटर्स बनीं तेजस्वी का पारा हाई हो गया और उन्होंने उस प्रतियोगी की क्लास लगा दी. एक्ट्रेस ने उस कंटेस्टेंट के बिहेवियर को इनटॉलरेंस और महिला विरोध करार दे दिया.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, ये सारा ड्रामा तब शुरू हुआ जब शो की शुरुआत में कंटेस्टेंट ने बाकी मेंटर्स एल्विश यादव (Elvish Yadav) और आरुषि भोला (Aarush Bhola) से तो बातचीत की, लेकिन ऐसा लगा कि वो जानबूझकर तेजस्वी प्रकाश को नजर अंदाज कर रहा है. काफी देर तक कंटेस्टेंट का ये बिहेवियर देखने के बाद जब तेजस्वी ने कहा कि, 'तुम बात तो भाईयों से ही कर रहे हैं फिर मैं यहां क्या कर रही हूं.' इस पर कंटेस्टेंट ने सफाई देते हुए कहा कि, 'मैम मैंने आपको ज्यादा देखा नहीं है मैंने बस आपकी 1-2 वायरल रील्स देखी है.' लेकिन आगे उसने जो कहा उस शब्द ने तेजस्वी (Tejasswi Prakash) का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.

कंटेस्टेंट की इस बात से आग-बबूला हुईं Tejasswi Prakash

कंटेस्टेंट ने आगे कहा कि, 'मैंने आपकी वो रील देखी है, जिसमें आपकी सलमान खान सर से कटी थी. उनके सामने आप फालतू का क्यूट बन रही थीं, तब उन्होंने कहा था मेरे सामने ये सब मत करना.' कंटेस्टेंट की यह बात तेजस्वी को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने तुरंत उसके इस रवैये पर आपत्ति जताई. उन्होंने कंटेस्टेंट के इस बर्ताव को 'इन्टॉलरेंट' और 'मिसोजेनिस्टिक' बताते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई, जिससे एपिसोड के दौरान माहौल काफी गरमा गया.

इस पूरी झड़प का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां तमाम यूजर्स तेजस्वी के समर्थन में उतर आए हैं. कई नेटिजन्स ने एक्ट्रेस के प्रति इस तरह के बदतमीजी और disrespectful रवैये के लिए उस कंटेस्टेंट की जमकर आलोचना की है. बता दें कि 'प्लेग्राउंड सीजन 5' का प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को हुआ है, जिसमें गेमिंग रियलिटी शो के नए फॉर्मेट के साथ तीन सेलिब्रिटी मेंटर्स अपनी-अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं.

That Guy Is Very Badly Roasted To Tejasswi Prakash, She's Crying ??? Madam Main Aapko Janata Nahi Hon, Khali Reels Dekhi Hai Aapki. Elvish Yadav - Matlab Kaisi Hai? Salman Khan Se Aapki Katti Thi Na, Aap Salman Sir Ke Samne Cute Banna Faltu Lagha ?#SalmanKhan pic.twitter.com/mQtgmZhFHZ — Filmy_Duniya (@nawa75436) August 2, 2026

क्या है इस सीजन की खासियत?

'प्लेग्राउंड' के इस में दो बार के विनर रहे एल्विश यादव 'KO Krakens' टीम के मेंटर हैं, जबकि तेजस्वी प्रकाश 'Raging Centaurs' टीम की मेंटर के रूप में अपना डेब्यू कर रही हैं. वहीं, फिटनेस इनफ्लुएंसर आरुषि भोला 'Power Phoenixes' टीम को लीड कर रहे हैं. यह छह हफ्ते का मुकाबला है, जिसमें तीनों टीमें इस गेमिंग रियलिटी शो का ताज जीतने के लिए आपस में भिड़ेंगी. ट्रेलर के मुताबिक, इस बार मेंटर्स को भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से गेमिंग की दुनिया में खींच लिया गया है, जहां उन्हें आपस में मुकाबला करने के साथ-साथ हर पल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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शो लॉन्च से पहले तेजस्वी प्रकाश ने कही थी ये बात

आपको बता दें कि, शो के लॉन्च से पहले, इस शो से जुड़ने को लेकर तेजस्वी ने कहा था, 'एक मेंटर के तौर पर किसी गेमिंग रियलिटी शो में मेरा यह पहला कदम है और यही बात इस अनुभव को मेरे लिए बेहद रोमांचक बनाती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इस सीजन में खुद घर ही एक गेम है, इसलिए आपको हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है और हालात के हिसाब से तुरंत फैसले लेने होते हैं. मैं इस चुनौती को स्वीकार करने, दो मजबूत मेंटर्स के साथ मुकाबला करने और इस सफर के जरिए अपने एक बिल्कुल नए रूप को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…