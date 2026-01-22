Friday OTT Release: 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी Border 2, OTT पर आएंगी ये 3 बॉलीवुड मूवीज...

सिनेमा की दुनिया के चर्चित सितारे सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) थिएटर में 23 जनवरी यानी शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ रिलीज का बेसब्री का इंतजार किया जा रहा था. आखिरकार वो डेट आ गई जिसको लेकर लोगो बेसब्र हो रहे थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म 'बॉर्डर 2' के अलावा 23 जनवरी तीन बॉलीवुड मूवीज रिलीज होने वाली हैं. हालांकि, ये तीनों फिल्मों बड़े पर्दे पर पहले रिलीज हो चुकी हैं और अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही हैं. आइए जानते हैं कि शुक्रवार को कौन सी तीन बॉलीवुड मूवीज ओटीटी पर लोगों को एंटरटेन करने वाली हैं.
फिल्म 'मस्ती 4'
विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हुई थी. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. अगर आपने फिल्म मूवी 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में मिस की है तो ओटीटी पर देखने का मौका आ गया है. विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की फिल्म जी5 पर 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. अब देखने वाली बात होगी फिल्म 'मस्ती 4' को ओटीटी पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.
फिल्म 'तेरे इश्क में'
डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने धनुष और कृति सेनन के साथ फिल्म 'तेरे इश्क में' बनाई थी. ये फिल्म सिनेमाघरों में 28 नवंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था. अब धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' ओटीटी पर आने वाली है. इस फिल्म को 23 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस रोमांटिक ड्रामा को ओटीटी पर देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं.
फिल्म 'गुस्ताख इश्क'
फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन विभु पुरी ने किया था. फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया गया था. विजय वर्मा और फतिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. ये फिल्म 23 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. अब देखने वाली बात होगी कि विजय वर्मा और फतिमा सना शेख की जोड़ी ओटीटी पर क्या कमाल करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
