Tere Ishk Mein OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब OTT पर दस्तक देगी फिल्म, जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने के बाद, धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. साल 2025 की सबसे चर्चित और हिट रोमांटिक-ड्रामा फिल्मों में से एक रही यह फिल्म उन दर्शकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, जो इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे. निर्देशक आनंद एल राय की इस मास्टरपीस की ओटीटी रिलीज डेट का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी.

कब और कहां देखें 'तेरे इश्क में'?

थिएटर में अपनी सफलता का झंडा गाड़ने के बाद, 'तेरे इश्क में' के डिजिटल अधिकार ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स (Netflix) ने खरीदे हैं. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड पर घर बैठे इंटेंस लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन तोहफा है. 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने क्रिटिक्स का दिल जीता वहीं इस फिल्म ने कमाई के मामले में भी नए रिकॉर्ड्स भी बनाए.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

धनुष और कृति सेनन की ये फिल्म भारत में 116.71 करोड़ की कमाई की है. वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में कुल 161.96 करोड़ की कमाई की है. इस फिल्म ने 'सैयारा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी सफल फिल्मों को कड़ी टक्कर दी और धनुष को हिंदी बेल्ट में एक बार फिर 'सुपरस्टार' बना दिया. फिल्म की कहानी प्यार, धोखे और देशभक्ति की कहानी है. कहानी शुरू होती है शंकर (धनुष) से, जो एक उग्र छात्र नेता है, और मुक्ति (कृति सेनन) से, जो मनोविज्ञान की स्टूडेंट है. मुक्ति अपने थीसिस 'पुरुषों के गुस्से को नियंत्रित करने' के लिए शंकर को एक रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है. शंकर को मुक्ति से सच्चा प्यार हो जाता है, लेकिन मुक्ति केवल अपनी रिसर्च के लिए उसका फायदा उठा रही होती है.

फिल्म की इमोशनल क्लाइमेक्स

इस फिल्म की कहानी तब नया मोड़ लेती है जब शंकर इंडियन एयरफोर्स जॉइन कर लेता है और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाता है. सालों बाद जब उनका अतीत एक बार फिर टकराता है. इस फिल्म की कहानी बेहद इमोशनल और भावुक क्लाइमेक्स की ओर ले जाती हैं. धनुष ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुका के रूप में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉरमेंस दी है. वहीं, कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल के किरदार में शानदार एक्टिंग की है. फिल्म में प्रकाश राज, टोटा रॉय चौधरी और प्रियांशु पेन्युली जैसे कई कलाकारों ने भी अपनी शानदार एक्टिंग की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

