Thalaivi to release on Netflix and Amazon Prime Video: बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अपकमिंग फिल्म थलाइवी (Thalaivi) काफी समय से लोगों के बीच र्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में कंगना रनौत जानी-मानी अभिनेत्री और राजनेत्री जयललिता की भूमिका निभाती दिखेंगी। फिल्म का निर्माण काफी समय पहले हो गया था लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह अभी तक अटकी पड़ी है। फिल्म थलाइवी 10 सितम्बर के दिन देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसे हर उम्र के दर्शक देख पाएंगे।

फिल्म से सामने आई ताजा रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स ने इसे सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी पर भी लाने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स (Netflix) और अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से हाथ मिलाया है। यह पहला मौका होगा जब कोई फिल्म एक साथ दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। इससे पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी फिल्म के साथ नहीं किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स मे जानकारी दी गई है कि थलाइवी के मेकर्स ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ 55 करोड़ में डील फाइनल की है। कोरोना के समय में एक महिला प्रधान फिल्म क लिए यह डील खराब नहीं है। ऐसा बहुत कम फिल्मों के साथ देखने को मिला है कि थिएट्रिकल रिलीज के साथ-साथ ओटीटी पर भी इतनी बड़ी रिलीज मिले।

ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने का है टारगेट

कंगना रनौत के फिल्म थलाइवी को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने यह कदम उठाया है। जयललिता एक बड़ी हीरोइन रहीं और उसके बाद उन्होंने सफल राजनीतिक करियर जिया। उनके चाहने वाले दुनियाभर में रहते हैं। मेकर्स चाहते हैं कि उनकी कहानी को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाया जाए, जिस कारण उन्होंने दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ हाथ मिलाया है। कंगना ने कुछ समय पहले फिल्म की रिलीज के बारे में बात करते हुए कहा था कि थलाइवी एक मास एंटरटेनर है, जिसे दर्शक फैमिली के साथ एन्जॉय करेंगे।