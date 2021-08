ओटीटी प्लैटफॉर्म हॉटस्टार (Hotstar) की मच अवेटेड वेब सीरीज 'द एम्पायर' (The Empire) रिलीज हो चुकी है और लोगों ने वेब सीरीज देखकर रिव्यू करना शुरू कर दिया है। वहीं वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस वेब सीरीज का विरोध कर रहे हैं और इसके बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। वैसे इन दिनों हर वेब सीरीज को बैन करने की मांग की जाने लगी है। कुणाल कपूर, डिनो मोरिया और शबाना आजमी जैसे स्टार्स से सजी ये वेब सीरीज मुगल शासक 'बाबर' के जीवन पर आधारित है। Also Read - Kabir Khan ने मुगलों को बताया 'राष्ट्र निर्माता', सोशल मीडिया पर गुस्साए फैंस ने लगाई क्लास

खबरें हैं कि ये वेब सीरीज एलेक्स रदरफोर्ड की नॉवेल 'एम्पायर ऑफ द मुगल - रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ' पर आधारित है। इसका प्रोडक्शन निख‍िल आडवाणी ने किया है। अब लोग ये कहकर सीरीज का विरोध कर रहे हैं कि सीरीज में बाबर का महिमामंडन किया गया है। लोगों का कहना है कि इस सीरीज में लाखों हिंदुओं के 'हत्यारे' बाबर को काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। वहीं विकास पांडे नाम के शख्स ने तो हॉटस्टार के शिकायत अधिकारी के पास सीरीज के कंटेंट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। यहां देखिए लोगों के रिएक्शंस...

Uninstall and bring it's rating down so that they get a lesson on what to broadcast in #NewBharat #UninstallHotstar pic.twitter.com/rnKwzMZh7F — विशाल आनंद (भारतीय) ?? (@Anand_Bharat1st) August 27, 2021

Hotstar rejects grievance complaints against their series on Babur, claims they are not glorifying the Islamic invader. I have uninstalled, Have you??

#UninstallHotstar pic.twitter.com/YybadFAxSZ — Proud Sanatani Kashyap (@kashyapbabakkc) August 27, 2021

हालांकि हॉटस्टार के ग्रिविएंस ऑफिसर ने विकास की शिकायत खारिज कर दी है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर #UnInstallHotstar ट्रेंड कर रहा है। वहीं सीरीज के मेकर्स का कहना है कि केवल सीरीज का ट्रेलर देखकर ही राय ना बनाएं। सीरीज में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस गुस्से में तमतमा रहे हैं और मेकर्स से सीरीज को तुरंत बैन करने की मांग कर रहे हैं। वैसे अगर आपने इस सीरीज का ट्रेलर देखा है तो आपको इस विवाद में कितना दम लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और यहां देखिए द एम्पायर का शानदार ट्रेलर....