Uninstall Hotstar trends on twitter: डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द एम्पायर (The Empire) नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें मुगल बादशाह बाबर की कहानी दिखाई गई है। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसके बाद अलग-अलग मुगल बादशाहों ने कई सालों तक यहां पर राज किया। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि बाबर किन परिस्थितियों में भारत आया था और फिर उसने किस तरह यहां पर अपना साम्राज्य कायम किया? Also Read - The Empire पर रिलीज होते ही मंडराए संकट के बादल, लोग बोले- 'जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं'

वेब सीरीज के रिलीज होते ही इंटरनेट पर द एम्पायर को लेकर नकारात्मक ट्वीट आने शुरू हो गए। असल में द एम्पायर के कंटेंट से नाराज लोगों का कहना है कि इसमें मेकर्स ने बाबर की वीरगाथा दिखाई है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि बाबर एक क्रूर शासक था, जिसका महिमामंडन करना गलत है।

द एम्पायर का विरोध करने वाले लोगों ने ट्विटर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें ये लोग ऐप को फोन से डिलीट करने की धमकी दे रहे हैं। लोग लगातार ट्वीट करते हुए कह रहे है कि अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने यह वेब सीरीज नहीं हटाई तो वो ऐप को डिलीट कर देंगे। Also Read - Kabir Khan ने मुगलों को बताया 'राष्ट्र निर्माता', सोशल मीडिया पर गुस्साए फैंस ने लगाई क्लास

एक नाराज दर्शक ने ट्विटर पर लिखा है, ‘हम यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि अगर नेटफ्लिक्स हॉटस्टार या फिर कोई ऑप प्लेटफॉर्म बॉलीवुड माफियाओं को सपोर्ट करेगा तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे।’ आप लोगों को द्वारा किए जा रहे ट्वीट नीचे देख सकते हैं: Also Read - The Empire Official Trailer: तख्त के पाने के लिए मुगलों के बीच कड़ी टक्कर, वीडियो देख कांप उठेगी आपकी भी रूह

#UninstallHotstar Now it's Loud and Clear message to hotstar Netflix and movie sponsors if you will promote to Bollywood mafiya and Nepotism Franchises , we will not support you we will boycott you .

Those invaders who destroyed and looted India, killed Hindus, converted them in the name of their intolerant Jihad are being glorified in 2021?

Is this what we are doing?

Shame on you producers, writers, actors, etc.#UninstallHotstar pic.twitter.com/nRLqQkRXbK

— Achintya pandey (अचिन्त्य पांडेय)?? (@achintyaapandey) August 27, 2021