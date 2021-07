Manoj Bajpayee ने Sunil Pal को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले ‘बेरोजगार लोगों को ध्यान...’

The Family Man 2 actor Manoj Bajpayee give befitting reply to Sunil Pal: भारतीय कॉमेडियन सुनील पॉल ने कुछ दिनों पहले कलाकार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) पर विवादित बयान देते हुए इसे पोर्न फिल्मों की कैटेगिरी में रखा था। सुनील पॉल ने एक्टर को गिरा हुआ इंसान कहते हुए कई और भी बातें बोली थीं, जिनकी वजह से हड़कंप मच गया था। Also Read - KRK ने Manoj Bajpayee को बताया बॉलीवुड का सबसे बड़ा ‘चरसी’, Sunil Pal के विवादित कमेंट पर दिया ऐसा रिएक्शन

सुनील पॉल ने मनोज बाजपेयी को बेशर्म एक्टर बताते हुए कहा था, ‘मनोज बाजपेयी कितने भी बड़े एक्टर हो और उन्हें कितने भी बड़े अवॉर्ड मिल जाएं लेकिन मैंने उनसे बेशर्म इंसान नहीं देखा है। पोर्न सिर्फ वही नहीं है जो देखी जाती है। पोर्न वो विचार भी हैं, जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं।’

सुनील पॉल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा है कि जिन लोगों के पास काम नहीं है, उन्हें ध्यान करना चाहिए। हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा है, 'मैं जानता हूं कि लोगों के पास लॉकडाउन में काम नहीं है क्योंकि मैंभी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका हूं। ऐसे कठिन समय में लोगों को ध्यान और योगा करना चाहिए।' मनोज बाजपेयी के जवाब से साफ है कि वो इस विवाद में ज्यादा नहीं पड़ना चाहते हैं।

मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 काफी हिट रही है। देशभर के दर्शकों ने इस वेब सीरीज पर प्यार बरसाया है। वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी एक स्पाय की भूमिका में हैं, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। देश के लिए जान पर खेलते इस स्पाय की निजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। द फैमिली मैन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच झूलते इस स्पाय की जिंदगी दिखाई गई है। वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी का किरदार गालियों का उपयोग भी करता है। सुनील पॉल को इसके कंटेंट और मनोज बाजपेयी के किरदार की बोली से परेशानी है। वैसे आपका इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।