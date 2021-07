The Family Man: Manoj Bajpayee की ऑन स्क्रीन बेटी Ashlesha Thakur के लिए मुसीबत बना किसिंग सीन, कहा, 'लोग गंदे-गंदे मैसेजेस...'

The Family Man fame Ashlesha Thakur opens up on her kissing scene with Abhay Verma: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर द फैमिली मैन (The Family Man) सीरिज में उनकी बेटी धृति का किरदार निभाने वाली अदाकारा अशलेषा ठाकुर (Ashlesha Thakur) इस वक्त नेशनल सेंसेशन बन चुकी है। वेब शो में मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी की बेटी की मैच्योर बेटी के रोल में नजर आईं एक्ट्रेस की लोगों ने खूब तारीफ की है। इसके बाद से ही अशलेषा सुर्खियों में है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इस वेब शो में दिए अपने किसिंग सीन को लेकर बात की है। अदाकारा ने बताया कि ये सीन करना उनके लिए कितना मुश्किल भरा था। मगर लोग इस सीन को लेकर उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। Also Read - The Family Man 2 ने Scam 1992 को धूल चटाकर रचा इतिहास, कई हॉलीवुड सीरीज भी रह गईं पीछे

View this post on Instagram A post shared by Ashlesha Thakur (@ashleshathaakur)

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा ने इस किसिंग सीन के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैं बहुत घबराई हुई थी। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे अपने कैरेक्टर में मैच्योरिटी भी दिखानी थी। मैं बच्चों की तरह सीन नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत स्वाभाविक और सहज दिखाना था। इसलिए मैंने बहुत सी वेब सीरीज़ देखीं, जिनमें एक लव इंट्रेस्ट हो। मैंने काफी रिसर्च की और बहुत कुछ पढ़ा। किसिंग सीन की शूटिंग बहुत टेक्निकल होती है। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। मुझे एक कलाकार के तौर पर अपना काम करना था। मुझे इसमें सहज दिखना था। मैंने अपने निर्देशकों पर भरोसा किया और फिर बिल्कुल नहीं सोचा कि ये कैसा दिखेगा। मैं जानती थी कि वो अपनी राइटिंग को लेकर कितने सावधान हैं।’ Also Read - The Family Man 2 की रिलीज डेट हुई कन्फर्म, जासूस बनकर Amazon Prime Video पर धमाकेदार एंट्री मारने को तैयार Manoj Bajpayee

अब सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों के रिएक्शन के बारे में बोलते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे रिश्ते के लिए मैसेजेस आने लगे। लोग मुझे गंदे मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे मैसेजेस भी कर रहे हैं। मुझे लोगों से मिला ये प्यार पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें से कितना सच है।’ अशलेषा ने बताया कि उनके लिए सबसे मुश्किल किडनैपिंग सीन करना था। उन्होंने इस सीन के लिए बहुत तैयारी की थी।