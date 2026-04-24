The Kerala Story 2 OTT Release Date: अब घर बैठे इस ओटीटी पर देखें 'द केरल स्टोरी 2', इस डेट से करें स्ट्रीम

The Kerala Story 2 OTT Release: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' फरवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है.

बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2) सिनेमाघरों में पहुंचने से काफी विवादों में रही हैं. यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से कुछ समय पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इसे रिलीज किया जा सकता है. 27 फरवरी से थिएटर रिलीज होने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है यानी इसको घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. इस खबर आते ही के लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म कब और किस ओटीटी पर रिलीज होगी.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने किया था इतना कलेक्शन

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को अगर सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को जी5 पर 8 मई से स्ट्रीम कर सकते हैं. इस खबर आने के बाद लोग फिल्म देखने को लेकर उत्साहित हो गए हैं. इस फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं. कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का बजट 28-30 करोड़ रुपये था. वहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 52-54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह से साफ पता चल रहा है कि मेकर्स को नुकसान नहीं हुआ है. गौरतलब है कि साल 2023 में फिल्म 'द केरल स्टोरी' रिलीज हुई थी और इसका जबरदस्त कलेक्शन हुआ था.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर हुआ था ये विवाद

बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी कि इसकी रिलीज पर रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें केरल की छवि को गलत तरह से दिखाया गया. केरल हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर 15 दिन का स्टे लगा दिया था. इसके बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' केरल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को लेकर डबल बेंच के पास लेकर गए. इसके बाद मेकर्स को राहत मिली और फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची. इस तरह से फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हुई लेकिन कोर्ट के फैसले आने में देर होने की वजह से शाम तक बड़े पर्दे पर पहुंची थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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