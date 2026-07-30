The Traitors 2 CONFIRMED Contestant: मुनव्वर फारूकी से क्रिस्टल डिसूजा तक, करण जौहर के शो में बवाल मचाएंगे ये 21 सितारे; लिस्ट आउट

The Traitors Season 2 Confirmed Contestants List: करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए हैं. जो चलिए जानते हैं इस सीजन में कौन-कौन से सितारे तहलका मचाने के लिए तैयार हैं.

'द ट्रेडर्स 2' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आउट

The Traitors 2 Full Confirmed Contestant List: करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' (The Traitors 2) का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर है. मेकर्स ने आखिरकार शो के सभी 21 कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा उठा दिया है. इस सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 30 जुलाई 2026, गुरुवार को हुए ग्रैंड लॉन्च इवेंट में की गई. साथ ही इस सीजन में बवाल मचाने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम से भी पर्दा उठ गया है. तो चलिए जानते हैं इस 'द ट्रेडर्स 2' में कौन-कौन से सितारें तहलका मचाने वाले हैं.

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty)

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती 'मेरे डैड की मारुति', 'जलेबी' और 'चेहरे' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. हालांकि, अब वो टीवी की दुनिया में भी अपना नाम बना रही हैं और वो MTV रोडीज में गैंग लीडर भी रह चुकी हैं. वहीं अब एक्ट्रेस करण जौहर (Karan Johar) के शो 'द ट्रेडर्स 2' में भी तहलका मचाने के लिए तैयार हैं.

क्रिस्टल डिसूजा (Krystal D'Souza)

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा 'एक हजारों में मेरी बहना है' और 'ब्रह्मराक्षस' जैसे शोज से घर-घर में पहचान बना चुकी हैं. हालांकि उन्होंने पहले कुछ रियलिटी शोज में गेस्ट अपीयरेंस दी थी, लेकिन किसी बड़े रियलिटी कॉम्पिटिशन में यह उनका पहला मौका होगा.

रणवीर बरार (Ranveer Brar)

सेलिब्रिटी शेफ और रेस्टोरेंट कारोबारी रणवीर बरार 'मास्टरशेफ इंडिया', 'द ग्रेट इंडियन रसोई' और 'राजा रसोई और अन्य कहानियां' जैसे शोज को होस्ट करने और शोज को जज करने के बाद अब कंटेस्टेंट बनकर गेम खेलते नजर आएंगे. करण जौहर के शो में उन्होंने भी बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली है.

अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान) (Abhishek Malhan)

यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अभिषेक मल्हान सोशल मीडिया का बड़ा नाम हैं. 'बिग बॉस OTT 2' के रनर-अप रहने के बाद अब वह 'द ट्रेटर्स 2' में अपनी नई रणनीति के साथ नजर आएंगे.

मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat)

'मर्डर' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी इस सीजन का हिस्सा हैं.

शाहनील गिल (Shahneel Gill)

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और एंटरप्रेन्योर हैं, जो करण जौहर के शो में नजर आएंगी. बता दें कि, शाहनील गिल का यह पहला रियलिटी शो होगा.

मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui)

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. मुनव्वर 'लॉक अप' और 'बिग बॉस 17' जीत चुके हैं और अब वह 'द ट्रेटर्स 2' में अपनी किस्मत आजमाते दिखेंगे.

तान्या पुरी (Tanya Puri)

प्राइवेट डिटेक्टिव और बिजनेसवुमन तान्या पुरी हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए जानी जाती हैं. इस सीजन में वो अपनी तेज तर्रार नजरों और खेम से तहलका मचाती नजर आएंगी. बता दें कि, यह उनका पहला रियलिटी शो होगा.

रिदा थराना (Rida Tharana)

रिदा थराना सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल और महिलाओं को प्रेरित करने वाले कंटेंट के लिए मशहूर हैं. अब वह पहली बार किसी बड़े रियलिटी शो में नजर आएंगी. देखते हैं क्या वो इस गेम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होती हैं कि, नहीं.

शालिनी पासी (Shalini Passi)

आर्ट कलेक्टर और सोशलाइट शालिनी पासी को नेटफ्लिक्स के 'फैब्युलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स' से काफी पहचान मिली. अब वह 'द ट्रेटर्स 2' का हिस्सा बनकर बवाल मचाने वाली हैं.

हरमन सिंघा (Harman Singha)

'द फैमिली मैन' और 'कॉल मी बे' जैसी परियोजनाओं में काम कर चुके हरमन सिंघा इस शो के जरिए रियलिटी टीवी में कदम रख रहे हैं.

साउंडस मौफाकिर (Soundous Moufakir)

मोरक्को की मॉडल और एक्ट्रेस साउंडस मौफाकिर 'स्प्लिट्सविला X4' की विनर रह चुकी हैं. इसके अलावा वह 'रोडीज़: कर्म या कांड' में भी नजर आ चुकी हैं और अब वो 'द ट्रेडर्स 2' में धमाल मचाएंगी.

अंश चोपड़ा (Ansh Chopra)

अंश चोपड़ा सोशल मीडिया पर फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और अब रियलिटी शो में अपनी पहचान बनाने के लिए उतर रहे हैं और 'द ट्रेडर्स 2' का हिस्सा बन गए हैं.

कुल्लू (आदित्य कुलश्रेष्ठ) (Kullu (Aaditya Kulshreshth))

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुल्लू अपनी मजेदार ऑब्ज़र्वेशनल कॉमेडी के लिए मशहूर हैं. उन्होंने फिल्म 'लवयापा' से एक्टिंग की शुरुआत भी की थी. हालांकि, कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और अब वो रियलिटी शोज का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाने के लिए निकल पड़े हैं.

करण सिंह (Karan Singh)

मैजिशियन और मेंटलिस्ट करण सिंह अपने माइंड-रीडिंग और इल्यूजन शो के लिए काफी पॉपुलर हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस शो में उनके फैंस उनका कहां तक साथ देते हैं.

पारुल गुलाटी (Parul Gulati)

एक्ट्रेस और बिजनेसवुमन पारुल गुलाटी 'गर्ल्स हॉस्टल' और 'सेलेक्शन डे' जैसी वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं. वह हेयर एक्सटेंशन ब्रांड 'निश हेयर' की फाउंडर भी हैं और अब 'द ट्रेडर्स 2' में धमाल मचाती नजर आएंगी.

इक्का सिंह (Ikka Singh)

रैपर और सिंगर इक्का 'सावन में लग गई आग', 'पानी वाला डांस' और 'बद्री की दुल्हनिया' जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं. वह MTV Hustle में भी नजर आ चुके हैं और अब 'द ट्रेडर्स 2' में दिखाई देंगे.

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari)

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 'कसौटी ज़िंदगी की' से घर-घर में पॉपुलर हुईं. वह 'बिग बॉस 4' की विनर भी रह चुकी हैं और 'खतरों के खिलाड़ी 11' में भी हिस्सा ले चुकी हैं. अब एक बार फिर वो रियलिटी शो की रियलिटी बदलते के लिए तैयार हैं.

साहिल सलाथिया (Sahil Salathia)

एक्टर और मॉडल साहिल सलाथिया 'P.O.W. – बंदी युद्ध के' और 'पानीपत' जैसी परियोजनाओं में काम कर चुके हैं. खास बात यह है कि वह 'द ट्रेटर्स' सीजन 1 में भी नजर आए थे और अब दूसरी बार वापसी कर रहे हैं. ऐसे में अब देखना ये है कि क्या वो इस बार अपना कमाल दिखा पाते हैं या नहीं.

दलीप ताहिल (Dalip Tahil)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल 'बाज़ीगर', 'कयामत से कयामत तक', 'राजा' और 'रॉक ऑन' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और अब रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं.

प्रिशिता सिंह (प्रिश) (Prishita Singh (Prish))

प्रिशिता सिंह उर्फ प्रिश फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाने वाली लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर हैं, जो अब करण जौहर के शो में नजर आएंगी.

अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 21 सितारों में से कौन अपनी चालाकी, समझदारी और रणनीति के दम पर 'द ट्रेटर्स सीजन 2' की ट्रॉफी अपने नाम करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…