2 घंटे 5 मिनट की खौफनाक साउथ मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म, बजट से 10 गुना ज्यादा की कमाई, IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कहानी और रहस्यों को देख आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकेंगे. इन फिल्म ने अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी.

साउथ मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म

ओटीटी की दुनिया में अक्सर ऐसी फिल्में सुर्खियां बटोरती हैं, जो थिएटर में तो तहलका नहीं मचाती, लेकिन अपनी कहानी के दम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तूफान ले आती हैं. आज हम आपको साउथ की एक ऐसी ही छिपी हुई मास्टरपीस के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने छोटे से बजट में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. इस फिल्म का नाम है ‘किष्किंधा कांडम’ (Kishkindha Kaandam). यह एक ऐसी मिस्ट्री-थ्रिलर है, जिसे आईएमडीबी (IMDb) पर 8 की रेटिंग मिली है और इसका क्लाइमैक्स आपको हफ्तों तक सोचने पर मजबूर कर देगा.

क्या है फिल्म की कहानी?

‘किष्किंधा कांडम’ की कहानी केरल के एक शांत लेकिन रहस्यमयी जंगल के किनारे बसे एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में मोड़ तब आता है, जब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की लाइसेंसी बंदूक अचानक गायब हो जाती है. पुलिस की जांच शुरू होती है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, इस परिवार के वो राज सामने आने लगते हैं जिन्हें सालों से छिपाकर रखा गया था. यह सिर्फ एक बंदूक की तलाश नहीं रह जाती, बल्कि यह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्य में बदल जाती है जहां हर किरदार पर शक होने लगता है. इसे देखते वक्त आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकेंगे.

दमदार एक्टिंग और सस्पेंस का तड़का

फिल्म में मुख्य भूमिका विजयराघवन ने निभाई है, जिनकी एक्टिंग को देखकर आप दंग रह जाएंगे. उनके साथ आसिफ अली और अपर्णा बालामुरली ने भी शानदार काम किया है. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका सस्पेंस है, जो परत-दर-परत खुलता है. फिल्म का निर्देशन इतना शानदार है कि 2 घंटे 5 मिनट की यह फिल्म आपको पलक झपकने का मौका भी नहीं देती.

बॉक्स ऑफिस पर 10 गुना मुनाफा

इस फिल्म ने कमाई के मामले में बड़े-बड़े दिग्गजों को चौंका दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘किष्किंधा कांडम’ का कुल बजट महज 7 करोड़ रुपये था. लेकिन जब यह रिलीज हुई, तो वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर इसने भारत और विदेशों में 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. यानी फिल्म ने अपनी लागत से 10 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर इसे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया.

अब घर बैठे हिंदी में देखें

मलयालम में बनी यह फिल्म अब आप अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं. अगर आप भी सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो यह फिल्म डिज्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) पर हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी उपलब्ध है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.