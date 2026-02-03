इस फिल्म में कूट-कूटकर भरा है सस्पेंस और थ्रिलर, कहानी देख पकड़ लेंगे माथा, स्क्रीन से नहीं हट पाएगी नजर

सिनेमा की दुनिया में अक्सर हम ऐसी कहानियां देखते हैं जो मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं. कभी-कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो समाज के उस चेहरे को बेनकाब करती है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. आज हम आपको एक ऐसी के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. 2 घंटे 19 मिनट का यह शानदार फिल्म फिल्मफेयर के 7 बड़े पुरस्कार अपने नाम कर चुका है. आइए जानते हैं…
कौन सी है फिल्म?
हम बात कर रहें हैं सिद्धार्थ की फिल्म 'चित्ता' (Chithha) के बारे में. एक ऐसी ही सस्पेंस-थ्रिलर है, जो आपको डराती ही नहीं, बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख देती है. यह तमिल भाषा में बनी और हिंदी में उपलब्ध यह फिल्म साल 2023 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. कहानी एक छोटे और खुशहाल परिवार की है. सुंदरी नाम की एक मासूम बच्ची है, जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. वह अपनी मां और अपने चाचा (सिद्धार्थ) के साथ रहती है. सुंदरी और उसके चाचा (जिन्हें वह 'चित्ता' यानी चाचा बुलाती है) के बीच का रिश्ता फिल्म की जान है.
TRENDING NOW
क्या है फिल्म की कहानी ?
सुकून भरी जिंदगी में तूफान तब आता है, जब सुंदरी की एक सहपाठी के साथ हैवानियत होती है. शक की सुई सुंदरी के चाचा पर ही घूम जाती है, जिससे पूरा परिवार बिखरने लगता है. लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब खुद सुंदरी गायब हो जाती है. फिल्म का सस्पेंस इतना टाइट है कि आप अंत तक यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उस मासूमियत का शिकार करने वाला असल में कौन है. यह फिल्म सिर्फ अपराधी को पकड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि एक चाचा के अपने आत्म-सम्मान और अपनी भतीजी को न्याय दिलाने के संघर्ष की कहानी है.
फिल्म को मिली शानदार रेटिंग
एस. यू. अरुण कुमार का निर्देशन में बनी इस फिल्म को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अदिति राव हैदरी के पति और अभिनेता सिद्धार्थ ने न केवल इसे प्रोड्यूस किया, बल्कि इसमें अपने करियर की बेस्ट परफॉरमेंस दी है. मात्र 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस छोटी सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से दोगुना, यानी 12.36 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ में इस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीता है. इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates