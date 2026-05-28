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कातिल कौन? 90 दिन में बनी इस फिल्म ने बुझाई दर्शकों के दिमाग की बत्ती, पुलिस को चकमा दे गया हत्यारा

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी देखकर आप एक मिनट के लिए भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकते हैं. इस फिल्म को आप ओटीटी पर देख सकते हैं

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By: Shreya Pandey | Published: May 28, 2026 2:23 PM IST
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45 दिन में बनीं थी ये फिल्म

जब भी सस्पेंस, मिस्ट्री और दिमाग घुमा देने वाले क्लाइमैक्स की बात होगी, फिल्म 'दृश्यम' का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा. 11 साल पहले पर्दे पर आई इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मर्डर और उसके सबूतों को छिपाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने पूरी पुलिस फोर्स के पसीने छुड़ा दिए थे. कातिल पुलिस की आंखों के सामने घूमता रहा, लेकिन कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए.

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गाने नहीं कहानी पर चली फिल्म

अमूमन बॉलीवुड फिल्मों की जमकर गाने होते हैं. लेकिन 'दृश्यम' के साथ मामला एकदम उल्टा था. विशाल भारद्वाज के म्यूजिक वाली इस फिल्म में कुल 4 गाने थे और दिलचस्प बात यह है कि चारों के चारों गाने फ्लॉप रहे. लेकिन फिल्म की लिखावट और स्क्रीनप्ले इतना शानदार था कि दर्शकों को गानों की कमी महसूस ही नहीं हुई. करीब 62 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 110 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहराया था.

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ग्लोबल रीमेक और चीनी सिनेमा में भी जलवा

जीतू जोसेफ की मूल कहानी पर आधारित यह फिल्म दरअसल साल 2013 में आई मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म 'दृश्यम' का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी. इस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के अलावा विदेशी भाषाओं में भी बनाया गया. श्रीलंका के साथ-साथ चीन में भी इसका रीमेक 'शीप विदाउट शेफर्ड' के नाम से बना, जिसने वहां की बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.2 की बेहद शानदार रेटिंग मिली हुई है.

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एकता कपूर ने भेजा लीगल नोटिस

फिल्म के निर्माण के दौरान एक बड़ा विवाद भी सामने आया था. जब हिंदी रीमेक की घोषणा हुई, तो मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इसके राइटर जीतू जोसेफ को एक लीगल नोटिस भेज दिया था. एकता का दावा था कि इस फिल्म की कहानी जापानी उपन्यास 'द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' से चुराई गई है, जिसके हिंदी राइट्स उनके पास थे. हालांकि, जीतू जोसेफ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी मूल कहानी बताया और बाद में यह कानूनी मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया.

90 दिन में पूरी हुई शूटिंग

निशिकांत कामत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चौथी फेल 'विजय सालगांवकर' के किरदार में अजय देवगन ने जान फूंक दी थी. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद सैफ अली खान थे. बाद में जब अजय देवगन को साइन किया गया, तो उनकी शर्त पर पूरी फिल्म की शूटिंग रिकॉर्ड 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली गई थी. फिल्म में आईजी मीणा देशमुख का खौफनाक और पावरफुल किरदार तब्बू ने निभाया था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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