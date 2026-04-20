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कमजोर दिल वाले रहें दूर! नेटफ्लिक्स की इस हॉरर थ्रिलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, खौफनाक सीन देख उड़ जाएगी नींद

नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक फिल्म डर और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्सअप है. एक मिट्टी की गुड़िया कैसे एक कपल की जिंदगी को नर्क बना देती है, यही इस फिल्म की रूह कंपा देने वाली कहानी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 20, 2026 1:43 PM IST

कमजोर दिल वाले रहें दूर! नेटफ्लिक्स की इस हॉरर थ्रिलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, खौफनाक सीन देख उड़ जाएगी नींद
हॉरर थ्रिलर फिल्म को ओटीटी पर देखें

आज के दौर में दर्शकों की पसंद को समझते हुए फिल्म मेकर्स हॉरर जॉनर में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, हॉरर-कॉमेडी और हॉरर-थ्रिलर फिल्मों की कई फिल्में आई हुई हैं. लेकिन अगर आप भूत-प्रेत की कहानियों से हटकर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी ही फिल्म मौजूद है.

हम बात कर रहे हैं पिछले साल रिलीज हुई चाइनीज हॉरर मास्टरपीस ‘मडबोर्न’ (Mudborn) की. शिएह मेंग-जू के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी अनोखी कहानी और खौफनाक मंजर की वजह से चर्चा में है. आइए जानते हैं आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है.

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क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक खुशहाल कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है, जब वे अपने घर में मिट्टी की एक पुरानी गुड़िया लेकर आते हैं. शुरुआत में यह गुड़िया साधारण लगती है, लेकिन धीरे-धीरे घर में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता. फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू होता है, जब वह महिला मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगती है. वह गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं, बल्कि एक खौफ की गुड़िया बन जाती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी सी गलती इंसान को रूहानी ताकतों के जाल में फंसा सकती है.

वर्चुअल और रीयल वर्ल्ड का मिक्सअप

मडबोर्न’ अन्य हॉरर फिल्मों से इसलिए अलग है क्योंकि यह सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाती है. फिल्म में असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच के अंतर को बेहद खूबसूरती और डरावने अंदाज में दिखाया गया है. यह आपको एहसास कराती है कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि हमारी सोच और तकनीक के बीच भी छिपा हो सकता है.

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बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल

कम बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी सफलता से सबको चौंका दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो महज 10 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में 26 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. फिल्म की स्टार कास्ट में टोनी यांग, डेरेक चांग और पफ कुओ जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग से डर के माहौल को और भी गहरा कर दिया है.

नेटफ्लिक्स पर देखें

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और आईएमडीबी की 5.9 रेटिंग वाली इस थ्रिलर को देखना चाहते हैं, तो यह अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. भारतीय दर्शकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हिंदी सबटाइटल के साथ स्ट्रीम किया जा सकता है, जिससे आप कहानी के हर ट्विस्ट को आसानी से समझ पाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Horror Film Movie On Ott Mudborn Film