इस साइकोलॉजिकल मर्डर-मिस्ट्री फिल्म को देख उड़ जाएंगे दिमाग के तोते, इस OTT पर जमकर कर रही ट्रेंड...

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है, जिसके लोगों को हैरान कर दिया है. इस फिल्म की कहानी को देख आप अपना माथा पकड़ लेंगे. आइए जानते हैं...

दिसंबर 2025 का अंत ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास है. जैसे-जैसे यह साल खत्म हो रहा है, वैसे ही कई शानदार फिल्में रिलीज होती जा रहीं हैं. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी है, जिसने सस्पेंस और डर के और भी बढ़ा दिया हैं. अगर आपको क्राइम और थ्रीलर वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये फिल्म एकदम बेस्ट है. यह फिल्म आपको एक भी सेकेंड के लिए उठने नहीं देगी. वहीं आप इसे आसानी से OTT पर देख सकते हैं. हम बात कर रहे हैं 'स्टीफन' (Stephen) की. यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो न केवल रोंगटे खड़े करती है, बल्कि आपको इंसानी दिमाग को सुन्न करने के लिए काफी है. रिलीज के चंद दिनों के भीतर ही यह फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप-10 लिस्ट में छठे स्थान पर ट्रेंड करने लगी है. मिथुन बालाजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म मर्डर मिस्ट्री के शौकीनों के लिए इस साल का सबसे बड़ी सरप्राइज है.

एक हत्यारे की खौफनाक कहानी

फिल्म की कहानी 'स्टीफन जेबराज' (गोमती शंकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेहद शातिर और सनकी सीरियल किलर है. स्टीफन की बेरहमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने मात्र छह महीनों के भीतर नौ महिलाओं का शिकार किया है. वह केवल हत्या नहीं करता, बल्कि अपनी सनक को अंजाम देने के लिए क्रूरता की हदें पार कर देता है. फिल्म का सबसे दिलचस्प तब होता है, जब कहानी में साइकेट्रिक सीमा की एंट्री होती है. सीमा इस पुलिस केस को सुलझाने नहीं, बल्कि स्टीफन के दिमाग के भीतर छिपे उस 'राक्षस' को समझना है, जो उसे कत्ल करने के लिए हावी होता है.

जब हकीकत बनी पर्दे का खौफ

'स्टीफन' की कहानी काल्पनिक नहीं, बल्कि इसकी जड़ें एक रूह कंपा देने वाली वास्तविक घटना से जुड़ी हैं. साल 2021 में केरल के पाला स्थित सेंट थॉमस कॉलेज में एक 22 वर्षीय छात्रा की उसके ही सहपाठी ने गला रेतकर हत्या कर दी थी. इस मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था. फिल्म के निर्देशक ने इसी दर्दनाक वास्तविकता को आधार बनाकर एक यह फिल्म बनाया है. इस फिल्म में गोमती शंकर ने एक साइको किलर के हाव-भाव और उसकी आंखों में छिपी वहशत को पर्दे पर बखूबी उतारा है. स्मृति वेंकट और गोमती के बीच की बातचीत फिल्म को दिलचस्प बनाता हैं, जो सस्पेंस को हर पल बढ़ाता हैं.

