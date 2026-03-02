दिमाग की नसें हिला देगी ये फिल्म, OTT पर रिलीज होते ही नंबर 1 बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे हैरान

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी देखकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे. इस फिल्म का एक एक सीन आपको स्क्रीन से जोड़े रखेगा. आप इसे ओटीटी पर देख सकेंगे.

ओटीटी की दुनिया में अक्सर एक्शन और शोर-शराबे वाली फिल्में राज करती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने दस्तक दी है जिसने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों को पछाड़ दिया है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और 'तेरे इश्क में' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ते हुए दर्शकों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है. आइए जानते हैं आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है.

कौन सी है ये फिल्म?

हम जिस फिल्म की बात कर रहें हैं उसका नाम है 'अक्यूज्ड' (Accused). फिल्म 'डॉक्टर जी' फेम निर्देशक अनुभूति कश्यप एक बार फिर एक बेहद संवेदनशील और लीक से हटकर विषय लेकर आई हैं. 'अक्यूज्ड' की कहानी दो महिलाओं, गीतिका (कोंकणा सेन शर्मा) और मीरा (प्रतिभा रांटा) के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो एक शादीशुदा लेस्बियन कपल हैं. गीतिका एक बेहद महत्वाकांक्षी और अपने काम में माहिर डॉक्टर है. उसकी प्रोफेशनल लाइफ सातवें आसमान पर है और उसे बड़ा प्रमोशन भी मिलने वाला है.

कहानी में आता है ट्विस्ट

गीतिका और मीरा अपनी खुशहाल जिंदगी में एक नन्हा मेहमान (बच्चा) गोद लेने का फैसला करते हैं. लेकिन जिस दिन वे इस खुशी का ऐलान करते हैं, ठीक उसके अगले दिन गीतिका की दुनिया उजड़नी शुरू हो जाती है. कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक अनजान शख्स गीतिका पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का गंभीर आरोप लगा देता है. देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल जाती है. जो गीतिका कल तक अस्पताल की स्टार डॉक्टर थी, उसे पहले छुट्टी पर भेजा जाता है और फिर बात उसकी नौकरी जाने तक पहुंच जाती है.

कैसा है फिल्म का क्लाइमैक्स ?

मीरा का मां बनने का सपना भी इस कानूनी और सामाजिक पचड़े में फंसकर चकनाचूर होने लगता है. इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कास्टिंग है. कोंकणा सेन शर्मा ने इसमें जबरदस्त एक्टिंग की है. वहीं प्रतिभा रांटा ने भी उनका बखूबी साथ दिया है. फिल्म मॉडर्न रिश्तों और समाज की पुरानी सोच के बीच के टकराव को बहुत बारीकी से दिखाती है. हालांकि, फिल्म का क्लाइमैक्स आपको उस तरह से नहीं चौंकाता जैसी उम्मीद एक डार्क थ्रिलर से की जाती है. फिल्म का लास्ट मिनट कुछ दर्शकों को थोड़ा फीका लग सकता है, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान बना हुआ सस्पेंस आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

