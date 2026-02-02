ENG हिन्दी
साउथ की इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म के सामने कुछ नहीं है 'महाराजा', IMDb से मिली बेहतरीन रेटिंग, इस ओटीटी पर देखें

अगर आप साउथ की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म महाराजा की तरह ही कोई शानदार फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी ही शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 2, 2026 7:00 PM IST

साउथ की इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म के सामने कुछ नहीं है 'महाराजा', IMDb से मिली बेहतरीन रेटिंग, इस ओटीटी पर देखें

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप जानते होंगे कि साउथ इंडियन सिनेमा (South Cinema) इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. खासकर ओटीटी के दौर में, वहां की कहानियों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' का वह हिला देने वाला क्लाइमेक्स भला कौन भूल सकता है? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसी फिल्म भी है जो सस्पेंस के मामले में 'महाराजा' को भी पीछे छोड़ देती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2023 की कल्ट थ्रिलर मास्टरपीस 'पोर थोजिल' (Por Thozhil) की. IMDb पर इस फिल्म को 8.8 की रेटिंग मिली है.

सस्पेंस का ऐसा ओवरडोज

तमिल भाषा में बनी यह फिल्म जब रिलीज हुई थी, तब इसने बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी शोर-शराबे के जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी. अब ओटीटी पर इस फिल्म को जो प्यार मिल रहा है. फिल्म की कहानी किसी एक नायक की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले पुलिस अफसरों की है. इसमें सीनियर अफसर आर. सारथकुमार एक ऐसा शख्स जो बेहद कठोर, अनुभवी और थोड़ा सनकी है. उसे नियमों से ज्यादा नतीजों पर भरोसा है. वहीं जूनियर अफसर अशोक सेलवन एक डरपोक और किताबी ज्ञान से भरा नौजवान, जिसे फील्ड पर खून देखकर घबराहट होती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

जब शहर में एक के बाद एक रहस्यमयी हत्याएं होने लगती हैं, तो इन दोनों को एक 'सीरियल किलर' को पकड़ने का जिम्मा सौंपा जाता है. इन दोनों के बीच का टकराव और फिर धीरे-धीरे एक-दूसरे के पूरक बनना, फिल्म को बेहद दिलचस्प बनाता है. 'पोर थोजिल' केवल एक चूहे-बिल्ली की दौड़ नहीं है. वेल्स जगरनाथन के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपराधी की मानसिकता को दिखाती है. फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई अपराधी जन्म से बुरा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं.

माथा घुमा देने वाला क्लाइमेक्स

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी राइटिंग है. हर 15-20 मिनट में कहानी एक नया मोड़ लेती है. जैसे ही आपको लगता है कि आपने कातिल को पहचान लिया है, तभी मेकर्स आपके सामने एक ऐसा 'ट्विस्ट' पेश करते हैं कि आप दंग रह जाएंगे. इसका क्लाइमेक्स महाराजा की तरह ही शानदार और भावनात्मक रूप से हैरान करने वाला है. इस फिल्म में एक भी पल ऐसा नहीं है, जिसे देख आप बोर होंगे. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

