'दृश्यम' और 'महाराजा' को टक्कर दे रही है साउथ की ये सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग

अगर आप क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर देखने के लिए कुछ बेहतरीन फिल्म की तलाश कर रहें हैं तो हम आपको एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इसकी कहानी को लोगों ने हद से ज्यादा पसंद किया था. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

अगर क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्मों के शौकीन हैं तो साल 2025 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेरा, बल्कि ओटीटी की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है. हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर 'रेखाचित्रम' की, जो उस समय सोनी लिव (Sony LIV) पर भारत की नंबर-1 ट्रेंडिंग फिल्म बनी हुई थी. इस फिल्म को लोगों ने सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद किया था. इसकी कहानी और जबरदस्त सस्पेंस को देख आपका दिमाग घूम जाएगा.

एक वायरल वीडियो और राज

'रेखाचित्रम' की कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जो दर्शकों को कुर्सी से बांध देता है. एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सोशल मीडिया पर लाइव आता है और एक खौफनाक जुर्म कुबूल करता है. वह बताता है कि साल 1985 में उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या की थी और उसके शव को गुप्त स्थान पर दफनाया था. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाइव वीडियो में ही गोली चलने की आवाज आती है और उस शख्स की मौत हो जाती है.

फिल्म से नहीं हटेगी नजर

यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैलता है और पुलिस हरकत में आती है. जब बताए गए स्थान पर खुदाई होती है, तो वहां से एक कंकाल बरामद होता है. अब पुलिस इंस्पेक्टर विवेक गोपीनाथ (आसिफ अली) के सामने एक ऐसी पहेली है जिसका सिरा 40 साल पहले खो चुका है. वह लड़की कौन थी? उसे क्यों मारा गया? और उस गवाह ने इतने सालों बाद आत्महत्या क्यों की? फिल्म की असली ताकत इसकी कहानी है. जैसे-जैसे विवेक गोपीनाथ जांच आगे बढ़ाते हैं, परत दर परत ऐसे राज खुलते हैं जो 'रेखाचित्रम' के सस्पेंस को 'दृश्यम' से भी ज्यादा गहरा बना देते हैं. निर्देशक जोफिन टी चाको ने 1985 के दौर और वर्तमान समय को जिस तरीके से जोड़ा है, वह काबिल-ए-तारीफ है.

बॉक्स ऑफिस पर 5 गुना मुनाफा

'रेखाचित्रम' की सफलता ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है. यह फिल्म महज 10 करोड़ रुपये के मामूली बजट में तैयार हुई थी. अपनी दमदार कहानी के दम पर फिल्म ने दुनियाभर में 54.14 करोड़ रुपये की कमाई कर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया. क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने इसे सिर आंखों पर बिठाया है, यही वजह है कि IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 8 है. मलयालम स्टार आसिफ अली ने एक गंभीर पुलिस ऑफिसर के रोल में जान फूंक दी है. उनके अलावा अनस्वरा राजन और सिद्दीकी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में शानदार भूमिका निभाई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

