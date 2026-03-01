इजरायल और ईरान की दुश्मनी के बीच फंसी एक लेडी एजेंट, रोंगटे खड़े कर देगी सीरीज की कहानी, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें

आदित्य धर की 'धुरंधर' फिल्म में हमजा का किरदार जिस तरह दुश्मन देश की सरजमीं पर जाकर मौत से खेलता है, वैसा ही कुछ धमाका और रोमांच इजरायली सीरीज 'तेहरान' (Tehran) में देखने को मिलता है. साल 2020 में आई इस सीरीज ने अपनी लेडी एजेंट 'तामार राबिनयान' के जरिए जासूसी की दुनिया को एक नया आयाम दिया है. बता दें कि एमी अवॉर्ड जीत चुकी यह सीरीज एक्शन से ज्यादा दिमागी जंग और हैकिंग पर आधारित है. अगर आपके लिए 'धुरंधर 2' का इंतजार करना भारी पड़ रहा है, तो यह सीरीज आपकी उत्सुकता को शांत करने का बेहतरीन जरिया है.
एमी अवॉर्ड विजेता मास्टरपीस
'तेहरान' कोई साधारण वेब सीरीज नहीं है. इसे 49वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' का अवॉर्ड भी मिल चुका है. IMDb पर 7.6 रेटिंग पाने वाली यह सीरीज अपनी सस्पेंस भरी स्क्रिप्ट और हर एपिसोड के अंत में आने वाले नए ट्विस्ट के चलते ऑडियंस को खूब पसंद आती है.
शातिर लेडी एजेंट तामार राबिनयान
सीरीज की कहानी निव सुल्तान द्वारा निभाए गए किरदार 'तामार' के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है. तामार एक मोसाद एजेंट और माहिर कंप्यूटर हैकर है. वह ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने के एक अंडरकवर मिशन पर निकलती है. 'धुरंधर' के हमजा की तरह उसे भी हर कदम पर अपनी पहचान छिपानी पड़ती है. साथ ही अपने दुश्मनों से भी दो कदम आगे रहना पड़ता है.
तीन सीजन्स का रोमांच
2020 में शुरू हुई इस सीरीज के अब तक तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं. पहले सीजन में मिशन की शुरुआत, दूसरे सीजन में इमोशनल फैक्टर और इजरायली पायलट को बचाने की जद्दोजहद दिखाई देती है. वहीं 2024 में आए तीसरे सीजन में तामार को उसकी अपनी ही एजेंसी अकेला छोड़ देती है, जिससे उसके लिए मिशन में चुनौतियां और भी व्यक्तिगत और खतरनाक हो जाती हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो वो यह है कि इसमें सिर्फ गोलियां नहीं चलतीं, बल्कि 'साइबर वॉर' और 'माइंड गेम्स' का भी सहारा लिया गया है. तामार का शातिर दिमाग और उसकी हैकिंग स्किल्स दुश्मन देश की पूरी रणनीति को बिगाड़ कर रख देती हैं. निव सुल्तान की परफॉर्मेंस ने इस किरदार में जान फूंक दी है.
दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी
सीरीज में निव सुल्तान के अलावा ग्लेन क्लोज (सीजन 2) और ह्यूग लॉरी (सीजन 3) जैसे इंटरनेशन लेवल के बड़े कलाकारों ने काम किया है. मोशे जोंडर द्वारा लिखित और निर्देशित यह सीरीज आप एप्पल टीवी प्लस (Apple TV+) पर देख सकते हैं. यह सीरीज कुल निकलकर जासूसी की दुनिया को बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से पेश करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
