ईरान-इजरायल वॉर के बीच जमकर देखी जा रही ये वेब सीरीज, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी...

ईरान और इजरायल की जंग अब टीवी स्क्रीन तक पहुंच गई है. इजरायली सीरीज 'तेहरान' के जवाब में ईरान ने अपनी नई स्पाई थ्रिलर सीरिज लॉन्च की है. विदेशी जासूसों के नेटवर्क और ईरानी इंटेलिजेंस की जांबाजी दिखाती यह सीरीज असल घटनाओं से प्रेरित है.

इस समय दुनिया ईरान और इजरायल के बीच आसमान में उड़ती मिसाइलों और जमीनी तनाव को देख रही है. दोनों देशों के बीच हालात बिलकुल भी ठीक नहीं है. दोनों देशों में जमकर युद्ध हो रहा है. ठीक उसी वक्त मनोरंजन के पर्दे पर एक नई सीरिज ने दस्तक दिया है. इस सीरीज को जमकर लोग देख रहें हैं. सीरीज ने वहां एकदम तहलका मचा दिया है. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने हाल ही में अपनी जासूसी ड्रामा सीरीज ‘नाइट लाइट’ लॉन्च की है. यह सीरीज न केवल अपनी कहानी के लिए चर्चा में है, बल्कि इसे इजरायली हिट शो ‘तेहरान’ के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

'तेहरान' Vs'नाइट लाइट'

एप्पल टीवी की मशहूर सीरीज ‘तेहरान’ में दिखाया गया था कि कैसे इजरायली खूफिया एजेंसी 'मोसाद' की एक महिला एजेंट ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाती है. लेकिन ईरान की 'नाइट लाइट' की कहानी बिल्कुल इसके अलग है. जहां 'तेहरान' विदेशी एजेंट की बहादुरी दिखाता है, वहीं 'नाइट लाइट' ईरानी इंटेलिजेंस यूनिट की मुस्तैदी को सलाम करती है. सीरीज में 'रामोस' नाम की एक विदेशी महिला जासूस को ईरान में घुसपैठ करते दिखाया गया है, जिसका मकसद देश की शांति भंग करना है. यहां असली नायक ईरानी जासूस हैं, जो अपनी सूझबूझ से इन विदेशी साजिशों को नाकाम करते हैं.

नवरोज का मिला तोहफा

30 एपिसोड़ वाली यह लंबी सीरीज फारसी नववर्ष यानी नवरोज के खास मौके पर रिलीज की गई है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का दावा है कि इस शो की कहानी रियल कहानी पर आधारित है. यह उन सीक्रेट ऑपरेशनों को पर्दे पर उतारती है, जहां ईरानी सुरक्षाबलों ने देश के भीतर एक्टिव जासूसी और तोड़फोड़ करने वाले नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका था.

इत्तेफाक या सोची-समझी साजिश?

विशेषज्ञ इस सीरीज की रिलीज टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं. वर्तमान में इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है. ऐसे समय में इस तरह के शो का आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है. युद्ध के माहौल में ऐसी सीरीज जनता के बीच देशभक्ति को दिखाती है. हाल के दिनों में ईरान में इजरायल और अमेरिका के लिए जासूसी करने वालों की गिरफ्तारी की खबरें तेज हुई हैं. यह शो बताता है कि ईरानी धरती पर घुसपैठ करना नामुमकिन है. यह सीरीज ग्लोबल लेवल पर ईरान की इमेज को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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