Netflix Trending: पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही ये 5 इंडियन मूवीज, इस नंबर पर है 'धुरंधर'

Indian Films Trending In Pakistan: पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है. पड़ोसी देश में भारत की मूवीज खूब देखी जा रही हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बदलाव होते रहते हैं. कभी कोई मूवी नंबर 1 पर ट्रेंड करती है तो कभी किसी और फिल्म का जलवा देखने को मिलता है. फिलहाल, पड़ोसी देश में पाकिस्तान में इंडियन मूवीज का जलवा देखने को मिल रहा है. दरअसल, नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में देखी जाने वाली टॉप-10 मूवीज की लिस्ट में भारत की कई फिल्में नजर आ रही हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पड़ोसी देश के लोगों में हमेशा से भारत की फिल्मों को लेकर जबरदस्त क्रेज रहा है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर भारत की कौन सी 5 फिल्में देखी जा रही हैं.

फिल्म मर्दानी 3

रानी मुखर्जी की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में 30 जनवरी, 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी का कॉप वाला अंदाज देखने को मिला और लोगों को पसंद भी आया. ये फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

फिल्म धुरंधर

रणवीर सिंह की धांसू फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद इस फिल्म ने ओटीटी पर जलवा दिखाना शुरू किया है. फिल्म 'धुरंधर' के जलवे से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा है. ये फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है.

फिल्म बॉर्डर 2

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में इसी साल यानी 2026 में 23 जनवरी को आई थी. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटाई है. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है.

फिल्म मेड इन कोरिया

साउथ फिल्म 'मेड इन कोरिया' पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म 'मेड इन कोरिया' 20 मार्च, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी बॉलीवुड के साथ साउथ की मूवीज को भी पसंद करते हैं.

फिल्म राजी

साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'राजी' का अभी भी क्रेज बना हुआ है. ये फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी खूब देखी जा रही है. फिल्म 'राजी' पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है.

पाकिस्तान में पॉपुलर है इंडियन सिनेमा

इन भारतीय फिल्मों के पाकिस्तान में देखे जाने से साबित होता है कि पड़ोसी देश में इंडियन सिनेमा कितना पॉपुलर है. दिलचस्प बात ये है कि पड़ोसी देश की सरकार जिन फिल्मों एंटी पाकिस्तान को बैन करके रिलीज नहीं होने देती है, उन्हें लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं.ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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