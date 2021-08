ULLU App के सीईओ Vibhu Agrawal पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस

बीते कुछ समय में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से कई चौंकाने वाली खबरें आई हैं। पहले टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार (Bhushan Kumar) पर रेप का आरोप लगा। फिर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे। इस मामले पर पुलिस जांच ही कर रही थी कि फिर रैपर और सिंगर हनी सिंह (Honey Singh) की बीवी ने रैपर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और अब फिल्म ओटीटी प्लैटफॉर्म उल्लू (ULLU) से जुड़ी बड़ी खबर आई है। Also Read - नहीं आएगा The Family Man का दूसरा सीजन? ऐसी खबरों को बकवास बता मेकर्स ने फैंस को दी 'गुड न्यूज'

खबर है कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विभु अग्रवाल (Vibhu Agrawal) पर एक पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। एक महिला की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने विभु और उल्लू की कंट्री हेड अंजलि रैना के खिलाफ केस दर्ज किया है। विभु के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बयान दिया है कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विभु अग्रवाल के खिलाफ एक महिली की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया है। कंपनी की कंट्री हेड अंजलि रैना को भी हिरासत में लिया गया है। देखिए एएनआई का ट्वीट...

Maharashtra | Police have registered a case against Vibhu Agrawal, the CEO of film production company Ullu Digital Pvt Ltd for allegedly sexually harassing a woman, under Section 354 of IPC in Mumbai. Anjali Raina, the company's country head has also been booked: Mumbai Police

— ANI (@ANI) August 5, 2021