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Ustaad Bhagat Singh OTT Release: थिएटर्स में गदर मचाने के बाद इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी फिल्म, OTT रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट

पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने 19 मार्च को रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी है. यश की 'Toxic' के हटने के बाद फिल्म को बड़ा फायदा मिला है. हरीश शंकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब ओटीटी पर भी धमाल मचाने को तैयार है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 22, 2026 10:36 PM IST

Ustaad Bhagat Singh OTT Release: थिएटर्स में गदर मचाने के बाद इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी फिल्म, OTT रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट
ustaad bhagat singh

साउथ सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. हाल ही में फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने आई है. पहले माना जा रहा था कि 19 मार्च की तारीख यश की मच-अवेटेड फिल्म 'Toxic' के नाम रहेगी, लेकिन उनके पीछे हटने के बाद इस स्लॉट पर पवन कल्याण का कब्जा हो गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन कर रही है.

कब और किस ओटीटी पर आएगी फिल्म

आमतौर पर तेलुगू फिल्मों का ट्रेंड रहा है कि वे सिनेमाघरों में आने के 4 हफ्ते बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं. लेकिन 'उस्ताद भगत सिंह' इस ट्रेडिशन को तोड़ने वाली है. फिल्म के निर्माता नवीन येरनेनी ने साफ किया है कि फिल्म अपने थिएट्रिकल रन के पूरे 5 हफ्ते बाद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखेगी. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दस्तक देगी. वहीं संभावना है कि यह 24 अप्रैल को रिलीज होगी. आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक भाषा में रिलीज होने वाली यह फिल्म ओटीटी पर तेलुगू के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जाएगी.

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फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

निर्देशक हरीश शंकर, जिन्होंने 'गब्बर सिंह' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, एक बार फिर पवन कल्याण के साथ कमबैक किए हैं. फिल्म की कहानी में सस्पेंस और एक्शन का तगड़ा डोज है. फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची जाती है और इसी बीच उनका बेटा लापता हो जाता है. जांच की सुई 'उस्ताद भगत सिंह' पर आकर रुकती है. आखिर इस पूरे खेल के पीछे उसका क्या मकसद है? यही फिल्म का मुख्य कहानी है.

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फिल्म की स्टारकास्ट

इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं. साथ ही केएस रविकुमार, पार्थिबन, गौतमी और राव रमेश जैसे दिग्गज कलाकार फिल्म में नजर आएं हैं. जो दर्शक किसी भी तरह इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख सकेंगे वो ओटीटी पर इस फिल्म का लुफ्त उठा सकेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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