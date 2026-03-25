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Vadh 2 OTT Release: खत्म हुआ इंतजार! ओटीटी पर इस दिन दस्तक देगी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', नोट कर लें डेट

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जबरदस्त थ्रिलर 'वध 2' अब 3 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों से टकराने के बाद, अब यह फिल्म ओटीटी पर अपना कमाल दिखाने को तैयार है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 25, 2026 7:45 PM IST

Vadh 2 OTT Release: खत्म हुआ इंतजार! ओटीटी पर इस दिन दस्तक देगी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', नोट कर लें डेट
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भारतीय सिनेमा में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार है. साल 2022 की फिल्म 'वध' की सफल साबित हुई थी. इसकी कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया था. फिल्म में एक मजबूर मां बाप की कहानी थी. जो पैसों के कर्ज की वजह से बहुत परेशान थे. इसका सीक्वल 'वध 2' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रहा है. यदि आप थिएटर में इस डार्क थ्रिलर को देखने से चूक गए थे, तो अब आपके पास इसे घर बैठे देखने का सुनहरा मौका है.

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नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी फिल्म

6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'वध 2' अब 3 अप्रैल 2026 से दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने जा रही है. जसपाल सिंह संधू के निर्देशन में बनी यह फिल्म बदले, प्यार और कानून के बीच बुनी गई एक ऐसी कहानी है, जो अंत तक आपको कुर्सी से बांधे रखेगी. फिल्म की कहानी का ताना-बाना साल 1994 से बुना गया है. मुख्य पात्र मंजू देवी (नीना गुप्ता) पर डबल मर्डर का आरोप है और वह 28 साल की लंबी सजा काट रही है.

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क्या है फिल्म की कहानी

कहानी वर्तमान में तब आती है जब मंजू जेल के भीतर अपनी सजा पूरी कर रही होती है. यहां उसकी मुलाकात शंभूनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) से होती है, जो जेल का गार्ड है. शंभूनाथ का मंजू के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान ही फिल्म की कहानी है. वह जेल की कैदियों की हर जरूरत का ख्याल रखता है. लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जेल के भीतर एक रसूखदार नेता का भाई केशव अपनी दबंगई शुरू करता है. केशव की बुरी नजर जब एक महिला कैदी पर पड़ती है, तो अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है. केशव का क्या हुआ? क्या मंजू देवी और शंभूनाथ का इसमें कोई हाथ है? 'वध 2' इन्हीं सवालों और चौंकाने वाले ट्विस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है.

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बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल

'वध 2' का बजट लगभग 10 करोड़ रुपये था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर काफी खराब रहा. फिल्म अपनी लागत का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाई और करीब 3.80 करोड़ रुपये के आसपास ही सिमट गई. इसकी असफलता की एक बड़ी वजह उस समय बॉक्स ऑफिस पर चल रही 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी बड़ी फिल्मों का दबदबा था. इन बड़े बजट की फिल्मों की वजह से 'वध 2' दब गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Neena Gupta Sanjay Mishra Vadh 2 Vadh 2 Ott Release