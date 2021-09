Coolie No 1 Vs SherShaah: थियेटर पर हिट, ओटीटी पर फ्लॉप Varun Dhawan, तो Sidharth Malhotra का पलट गया पासा Coolie No 1 Vs SherShaah: बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, दोनों ने ही पहली बार अपनी-अपनी फिल्मों के साथ ओटीटी पर डेब्यू किया। यहां जानिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम इन दोनों कलाकारों के लिए ये नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कैसे गेम चेंजर बन गया।