ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • जब इश्क के बीच आई खानदानी दुश्मनी, इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख फट जाएगा कलेजा, इस ओटीटी पर देखें...

जब इश्क के बीच आई खानदानी दुश्मनी, इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख फट जाएगा कलेजा, इस ओटीटी पर देखें

अगर आप कोई शानदार लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जिसकी कहानी देख आप रोने को मजबूर हो जाएंगे. इस फिल्म की कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वहीं आप इसे ओटीटी पर देख सकेंगे.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 14, 2026 5:34 PM IST

जब इश्क के बीच आई खानदानी दुश्मनी, इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख फट जाएगा कलेजा, इस ओटीटी पर देखें
ishqzaade

बॉलीवुड में लव स्टोरी वाली फिल्मों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रूह को झकझोर कर रख देती हैं. साल 2012 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म आज भी अपने रोमांस, राजनीतिक कहानी और एक बेहद दुखद अंत के लिए जानी जाती है. अब तो आप समझ ही गए होंगे की हम किस फिल्म की बात कर रहें हैं. हम बात कर रहें हैं फिल्म 'इश्कजादे' (Ishaqzaade) की. अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है या इसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो इसे देकने का प्लान बना सकते हैं.

Also Read
अर्जुन कपूर को 'Ishaqzaade' में नहीं लेना चाहते थे आदित्य चोपड़ा, कहा था- तुम एक्टर....

क्या है इस फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी दो राजनीतिक परिवार पर आधारित है, जहां एक तरफ चौहान परिवार है तो दूसरी तरफ कुरैशी परिवार, दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं. इस फिल्म का एक्टर अर्जुन कपूर चौहान परिवार का रहता है, जबकि परिणीति चोपड़ा कुरैशी परिवार से रहती है. फिल्म की शुरुआत नफरत, अपमान और एक-दूसरे को नीचा दिखाने से होती है. लेकिन राजनीति के इस गंदे खेल में जब इन दोनों को एक-दूसरे से प्यार होता है, तो वह प्यार विद्रोही प्यार बन जाता है. फिल्म का पहला हिस्सा आपको उनके बीच की तकरार और फिर धोखे से भरी मोहब्बत को दिखाती है.

Also Read
Varun Dhawan's Birthday Special: इन 7 फिल्मों को लात मारकर वरुण धवन ने की बड़ी गलती, लिस्ट में हैं कई सुपरहिट फिल्में

अर्जुन और परिणीति का रोमांस

यह अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म थी, और उन्होंने एक गुस्सैल, बदतमीज लेकिन दिल के सच्चे 'परमा' का किरदार निभाया था. वहीं परिणीति चोपड़ा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो बंदूक चलाना जानती है और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि दर्शकों ने खुद उसे महसूस किया.

Also Read
फ्लैशबैक!! ‘इश्कजादे’ से नहीं बल्कि सलमान खान की इस फिल्म से अर्जुन ने रखा था फिल्मों में कदम, जानिए नाम

क्लाइमैक्स देख फट जाएगा कलेजा?

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लाइमैक्स है. बॉलीवुड की आम फिल्मों की तरह यहां हैप्पी एंडिंग नहीं है. जब पूरा शहर, उनके अपने परिवार और समाज के ठेकेदार उनके खून के प्यासे हो जाते हैं, तब परमा और जोया एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं है. फिल्म का आखिरी सीन, जहां दोनों चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है. यह देख आप अंदर तक हिल जाएंगे. आप इस फिल्म को Netflix पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Arjun Kapoor Ishaqzaade Ishaqzaade Film Parineeti Chopra