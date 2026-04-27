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ओटीटी पर देखें साउथ की सबसे खूंखार फिल्म, खून-खराबा देख चकरा जाएगा सिर, IMDb से मिली शानदार रेंटिग

अगर आपको 'दृश्यम' फिल्म पसंद आई थी, तो मोहनलाल की ये फिल्म भी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी. मात्र 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 230 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: April 27, 2026 2:09 PM IST

ओटीटी पर देखें साउथ की सबसे खूंखार फिल्म, खून-खराबा देख चकरा जाएगा सिर, IMDb से मिली शानदार रेंटिग
साउथ की खूंखार फिल्म

आजकल ओटीटी पर कई फिल्में रिलीज हुईं हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं निकलतीं. ऐसी ही एक साउथ इंडियन मास्टरपीस फिल्म है 'थुदरुम' (Thudarum), जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है. अगर आप अजय देवगन या मोहनलाल की 'दृश्यम' के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए बेस्ट है.

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फिल्म की शानदार कहानी

'थुदरुम' फिल्म की शुरुआत एक साधारण मिडिल परिवार से होती है. इसकी कहानी 'बेंज' नाम के आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपनी पुरानी एम्बेसडर कार से अपनी जान से भी ज्यादा लगाव है. यह कार उसके लिए सिर्फ कार नहीं, बल्कि परिवार का एक सदस्य है. लेकिन कहानी में भूचाल तब आता है जब वही कार एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाती है और पुलिस उसे गांजा तस्करी के आरोप में जब्त कर लेती है. फिल्म का असली रोमांच तब शुरू होता है जब पुलिस की प्रताड़ना और सिस्टम के भ्रष्टाचार के बीच फंसा एक मासूम पिता (बेंज) खूंखार रूप धारण कर लेता है. अपने बेटे और परिवार के सम्मान को बचाने के लिए वह उस दलदल में उतर जाता है, जहां से वापसी नामुमकिन है.

मोहनलाल की शानदार एक्टिंग

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की एक्टिंग देख लोग हैरान हो गए. कम आय में घर चलाने वाले एक डरे हुए इंसान से लेकर, अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले इंसान तक. उनका किरदार रोंगटे खड़े कर देता है. उनके साथ शोभना और भारतीराजा ने भी फिल्म में शानदार काम किया है.

फिल्म में विलेन के रूप में जॉर्ज रोल की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उनसे नफरत करने लगेंगे. उनके किरदार की क्रूरता और एक्टिंग का लेवल फिल्म को एक डार्क थ्रिलर का रूप देता है. फिल्म में सस्पेंस और एक्शन का ऐसा जबरदस्त है कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे.

बॉक्स ऑफिस पर धमाका और रेटिंग

इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता इसकी सादगी और बजट है. केवल 15 करोड़ रुपये में बनी इस छोटी सी फिल्म ने अपनी दमदार कहानी के दम पर 230 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. आईएमडीबी (IMDb) पर इसे 7.5 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसकी क्वालिटी का सबूत है.

निर्देशक तरुण मूर्ति ने स्क्रिप्ट को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि भले ही आप कुछ ट्विस्ट का अंदाजा लगा लें, लेकिन कहानी आपको अंत तक बांधे रखता है. फिल्म का हर सीन सस्पेंस और इमोशन से भरा हुआ है. यह फिल्म वर्तमान में जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर मौजूद है. अगर आप खाली समय में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जो आपके दिमाग की नसें हिला दे, तो 'थुदरुम' आपकी पहली पसंद होनी चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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