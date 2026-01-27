ENG हिन्दी
130 मिनट की वो देशभक्ति फिल्म, एक लड़की ने पाकिस्तान को दिखाई औकात, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है. इस फिल्म में देशभक्ति की बहुत शानदार कहानी दिखाई गई गई. इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 4:57 PM IST

भारतीय इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं, जो किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा रोमांचक और इमोशनल कर देने वाली हैं. आज हम एक ऐसी ही जांबाज कश्मीरी लड़की की बात कर रहे हैं, जिसने वतन की हिफाजत के लिए न केवल अपनी पहचान बदली, बल्कि सरहद पार जाकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी. यह कहानी है उस गुमनाम जासूस की, जिसे दुनिया आज 'सहमत' के नाम से जानती है. कल्पना कीजिए एक ऐसी युवती की, जिसकी शादी महज इसलिए एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से कर दी जाती है ताकि वह दुश्मन के घर में बैठकर भारत की 'आंख और कान' बन सके. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, इस बहादुर लड़की ने पाकिस्तान की युद्ध रणनीतियों की पल-पल की जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस तक पहुंचाई.

क्या है फिल्म की कहानी?

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजी' (2018) भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जो देशभक्ति को शोर-शराबे के बजाय बेहद संजीदगी के साथ पेश करती है. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान की एक सच्ची घटना से प्रेरित है. फिल्म की कहानी 'सहमत' (आलिया भट्ट) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कश्मीरी कॉलेज छात्रा है. अपने पिता की अंतिम इच्छा और वतन की हिफाजत के लिए वह एक जासूस (स्पाय) बनना स्वीकार करती है. उसकी शादी एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इकबाल सैयद (विक्की कौशल) से कर दी जाती है, ताकि वह दुश्मन देश की खुफिया जानकारी भारत पहुंचा सके.

इस ओटीटी पर देखें

आलिया भट्ट ने सहमत के डर, साहस और संघर्ष को पर्दे पर जीवंत कर दिया है. विक्की कौशल ने एक शालीन पाकिस्तानी अफसर के रूप में सबका दिल जीता. फिल्म केवल दुश्मन को बुरा नहीं दिखाती, बल्कि यह दिखाती है कि युद्ध में दोनों तरफ के लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं. गुलजार के लिखे गीत औ र शंकर-एहसान-लॉय का संगीत, खासकर 'ऐ वतन', आज भी हर भारतीय की रगों में देशभक्ति का जोश भर देता है. आज सहमत इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बेटे भारतीय फौज में अपनी सेवा दे रहें हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
