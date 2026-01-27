130 मिनट की वो देशभक्ति फिल्म, एक लड़की ने पाकिस्तान को दिखाई औकात, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें...

भारतीय इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं, जो किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा रोमांचक और इमोशनल कर देने वाली हैं. आज हम एक ऐसी ही जांबाज कश्मीरी लड़की की बात कर रहे हैं, जिसने वतन की हिफाजत के लिए न केवल अपनी पहचान बदली, बल्कि सरहद पार जाकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी. यह कहानी है उस गुमनाम जासूस की, जिसे दुनिया आज 'सहमत' के नाम से जानती है. कल्पना कीजिए एक ऐसी युवती की, जिसकी शादी महज इसलिए एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से कर दी जाती है ताकि वह दुश्मन के घर में बैठकर भारत की 'आंख और कान' बन सके. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, इस बहादुर लड़की ने पाकिस्तान की युद्ध रणनीतियों की पल-पल की जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस तक पहुंचाई.
क्या है फिल्म की कहानी?
मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजी' (2018) भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जो देशभक्ति को शोर-शराबे के बजाय बेहद संजीदगी के साथ पेश करती है. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान की एक सच्ची घटना से प्रेरित है. फिल्म की कहानी 'सहमत' (आलिया भट्ट) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कश्मीरी कॉलेज छात्रा है. अपने पिता की अंतिम इच्छा और वतन की हिफाजत के लिए वह एक जासूस (स्पाय) बनना स्वीकार करती है. उसकी शादी एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इकबाल सैयद (विक्की कौशल) से कर दी जाती है, ताकि वह दुश्मन देश की खुफिया जानकारी भारत पहुंचा सके.
इस ओटीटी पर देखें
आलिया भट्ट ने सहमत के डर, साहस और संघर्ष को पर्दे पर जीवंत कर दिया है. विक्की कौशल ने एक शालीन पाकिस्तानी अफसर के रूप में सबका दिल जीता. फिल्म केवल दुश्मन को बुरा नहीं दिखाती, बल्कि यह दिखाती है कि युद्ध में दोनों तरफ के लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं. गुलजार के लिखे गीत औ र शंकर-एहसान-लॉय का संगीत, खासकर 'ऐ वतन', आज भी हर भारतीय की रगों में देशभक्ति का जोश भर देता है. आज सहमत इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बेटे भारतीय फौज में अपनी सेवा दे रहें हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
