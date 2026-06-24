India's Got Latent 2: कब और कहां रिलीज होगा समय रैना के शो का दूसरा एपिसोड? नोट कर लें डेट और टाइम

India's Got Latent 2: समय रैना का 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' सोशल मीडिया पर गदर मचा रहा है. आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ पहले एपिसोड ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जानें कब आएगा इसका दूसरा एपिसोड?

इंडियाज गॉट लेटेंट 2

कॉमेडी और अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. समय रैना का सबसे चर्चित और विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' अपने सीजन 2 के साथ वापस आ चुका है और आते ही इंटरनेट पर आग लगा दी है. शो का पहला एपिसोड 20 जून 2026 को रिलीज हुआ और महज दो दिनों के भीतर इसे यूट्यूब पर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस धमाकेदार शुरुआत से साफ है कि लोग समय रैना के इस क्रेजी और बेबाक शो का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

आलिया और शर्वरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का

इस नए सीजन की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही. शो के पहले एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ बतौर गेस्ट नजर आईं. दरअसल, दोनों एक्ट्रेसेस ने अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के सिलसिले में यहां पहुंची थीं. नेटफ्लिक्स ने जब इसका टीजर ड्रॉप किया था, तभी से फैंस के बीच एक्साइटमेंट था. एपिसोड रिलीज होने के बाद दोनों एक्ट्रेसेस ने महफिल लूट ली. उन्होंने समय रैना के तीखे रोस्ट्स और जोक्स को झेला औऱ समय को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब भी दिया. दोनों का यह कूल और मजाकिया अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है.

जानिए कब रिलीज होगा दूसरा एपिसोड?

पहले एपिसोड के सुपरहिट होने के बाद अब फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि 'एपिसोड 2' कब देखने को मिलेगा? तो आपको बता दें कि इसके लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 2 के नए एपिसोड हर दो हफ्ते में रिलीज किए जाएंगे. इस हिसाब से शो का दूसरा एपिसोड 4 जुलाई 2026 को स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है.

कहां और कैसे देखें यह शो?

इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का महंगा सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है. यह शो एक बेहद अनोखे सिमुलकास्ट मॉडल पर चल रहा है. इसका मतलब है कि नया एपिसोड जिस वक्त नेटफ्लिक्स पर आएगा, ठीक उसी वक्त यह समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी बिल्कुल मुफ्त में स्ट्रीम किया जाएगा. इससे देश के कोने-कोने में बैठे दर्शक इस शो का लुत्फ उठा सकते हैं.

विवादों से उठकर की है वापसी

आपको याद दिला दें कि पिछले साल यह शो एक बड़े विवाद में फंस गया था. शो के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया और अपूर्वा मखीजा की कुछ टिप्पणियों के बाद समय रैना और शो की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसके चलते शो को बंद करना पड़ा था. लगभग एक साल से ज्यादा समय तक गायब रहने के बाद, समय रैना ने इस साल की शुरुआत में अपने स्टैंड-अप स्पेशल स्टिल अलाइव से वापसी की और वहीं सीजन 2 का एलान किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.