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जब गोविंदा के अफेयर से टूट गई थीं सुनीता, शादी के बाद धोखे पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'मैं 24 घंटे सामने नहीं बैठ सकती'

'लॉक अप सीजन 2' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और पति के अफेयर्स पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि हीरो होने के नाते उन्होंने गोविंदा की बेवफाई को स्वीकार कर लिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 1, 2026 1:11 PM IST
जब गोविंदा के अफेयर से टूट गई थीं सुनीता, शादी के बाद धोखे पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'मैं 24 घंटे सामने नहीं बैठ सकती'

गोविंदा के अफेयर से टूट गई थीं सुनीता

ओटीटी रिएलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा बटोर रहा है. शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुईं बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे कर रही हैं. हाल ही के एक एपिसोड में सुनीता ने अपने और गोविंदा के रिश्ते के उस पहलू पर बात की, जिसे आमतौर पर फिल्मी सितारे छुपाकर रखते हैं. उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि शादी के बाद गोविंदा के कई अफेयर रहे हैं, लेकिन अब वे इन सब चीजों से आगे बढ़ चुकी हैं.

क्या आज भी गोविंदा दे रहे हैं धोखा?

एपिसोड के दौरान जब को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने सुनीता से सीधे शब्दों में पूछा कि क्या गोविंदा आज भी उन्हें चीट करते हैं? और क्या वे अपनी जिंदगी में किसी नए हमसफर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? इस पर सुनीता ने बेहद व्यावहारिक लेकिन दर्दभरा जवाब दिया. सुनीता ने कहा कि "शुरुआत से ही ऐसा होता आया है, तो अब क्या किया जा सकता है? वह एक बड़े स्टार हैं, इसलिए आप उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते. अगर मैं इस उम्र में आकर भी इन सब बातों को लेकर परेशान रहूंगी, तो तनाव के कारण मेरी डायबिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी. इसलिए जैसा चल रहा है, मैंने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है."

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जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं होता, तो सुनीता ने कहा कि अब वे अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी को 24 घंटे बांधकर नहीं रखा जा सकता. अगर वह हर वक्त गोविंदा पर नजर रखेंगी तो सामने वाला भी चिढ़ जाएगा, इसलिए अब वे इस बारे में सोचती ही नहीं हैं.

नए रिश्ते पर सुनीता के विचार

अपनी प्राइवेसी और लिविंग अरेंजमेंट पर बात करते हुए सुनीता ने बताया कि उनके पास दो अलग घर हैं. गोविंदा के घर पर लगातार लोगों और मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है, जबकि वे अपने घर में शांति और प्राइवेसी पसंद करती हैं. जब शो में उनसे पूछा गया कि क्या वे भविष्य में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने का सोच सकती हैं, तो सुनीता ने साफ इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव देख लिए हैं कि अब उन्हें किसी नए पार्टनर या प्यार की तलाश करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची है.

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शादी के अफवाहों का सच

सुनीता ने शो में यह भी बताया कि जब उनकी शादी हुई थी, तब वे काफी कम उम्र की थीं. बचपन से उन्हें यही सिखाया गया था कि शादी चाहे जैसी भी हो, उसमें आने वाली हर परिस्थिति को सहन करना चाहिए और कभी भी अपने जीवनसाथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज को कंट्रोल करना नामुमकिन है और उनके अफेयर्स होना एक आम बात है.

साल 1987 में शादी के बंधन में बंधे गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे हैं. पिछले कुछ समय से मीडिया में दोनों के अलग होने और तलाक की अफवाहें उड़ रही थीं, जिन्हें इस कपल ने खारिज कर दिया था. हालांकि, सुनीता ने यह जरूर माना है कि अतीत में गोविंदा के अफेयर्स को लेकर उड़ी कई अफवाहें पूरी तरह सच थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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