ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Haq OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी इमरान हाशमी की फिल्म 'हक'...

Haq OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी इमरान हाशमी की फिल्म 'हक', जानें कब से होगी स्ट्रीम?

Haq OTT release update: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म की दमदार कहानी लोगों को बेहद पसंद आ रही है. जो दर्शक इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं देख सके थे वो अब इसे घर बैठे आसानी से देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 16, 2025 10:33 AM IST

Haq OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी इमरान हाशमी की फिल्म 'हक', जानें कब से होगी स्ट्रीम?

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की क्रिटिक्स द्वारा पसंद की गई और दर्शकों के बीच चर्चित फिल्म हक सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. जो दर्शक सिनेमा हॉल में इस फिल्म को नहीं देख पाए, उनके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है. इमरान हाशमी की यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रही है. इस फिल्म में इमरान हाशमी का अलग और गंभीर किरदार उनके फैंस को बहुत पसंद आया था. वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम ने इसमें लीड किरदार निभाया था. एक्ट्रेस की एक्टिंग भी बेहद शानदार थी, वहीं लोगों ने भी इसे बहुत किया था.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब दस्तक देगी फिल्म?

'हक' के मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. फिल्म 2 जनवरी से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. नए साल की शुरुआत में यह फिल्म दर्शकों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आ रही है. लंबे समय बाद इमरान हाशमी को एक इंटेंस और नॉन-रोमांटिक रोल में देखना उनके फैंस के लिए बेहद हैरान करने वाला किरदार है. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना गया है. वहीं ये फिल्म बहुत गंभीर मुद्दे पर बनी हुई है. इस फिल्म की कहानी एक सामाजिक और महिलाओं की स्थिति को दिखाती हैं.

TRENDING NOW

क्या है फिल्म की कहानी?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. फैंस और क्रिटिक्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने वाली यह फिल्म एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा है, जिसका निर्देशन सुपन वर्मा ने किया है, जबकि लेखन रेशु नाथ ने किया है. इस फिल्म की मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक का मामला अब भले ही कानूनी रूप ले लिया हो लेकिन पहले के समय में इस वजह से कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है. यह फिल्म उसी दास्तान की कहानी को उजागर करती है. कहानी गृहिणी शाह बानो (यामी गौतम) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी में तब बदल जाती है, जब उनके वकील पति अब्बास (इमरान हाशमी) उन्हें बच्चों के साथ छोड़ देते हैं. पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने और गुजारा भत्ता बंद करने के बाद, शाह बानो कोर्ट में न्याय की गुहार लगाती हैं. उनकी यह लड़ाई 1980 के दशक की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी बहस में बदल जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Emraan Hashmi Haq Movie Haq Ott Release